Travis Japan來港收霓虹燈 啟德AIRSIDE辦活動又跳又唱

七人男團Travis Japan再次來襲香港，是繼2022年12月他們參與音樂節UNIK ASIA FESTIVAL 2022後再次與香港粉絲見面，以慶祝全球主流出道一周年及推出首張專輯《Road to A》。
Travis Japan由川島如惠留、七五三掛龍也、松倉海斗、宮近海斗、中村海人、松田元太、吉澤閑也組成，七子留港期間在啟德AIRSIDE商場舉行粉絲見面會，有日本粉絲專程來到香港支持偶像，活動前一晚已有大約50名粉絲提早到達場地通宵排隊等候，爭取最佳位置為Travis Japan打氣。成員一上台就以廣東話打招呼：「我地係Travis Japan！」、「大家開心嘛？」、「我鍾意你地」、「你係我嘅夢中情人」、「你可唔可以做我女朋友」。Travis Japan更向商場高樓層的粉絲打招呼：「山頂嘅朋友大家好！」親切貼心令在場粉絲驚喜不已。
大玩急口令遊戲
環球音樂香港董事總經理暨環球音樂大中華區高級副總裁陳志光Gary Chan頒發特別禮物給成員們，是一塊印有Travis Japan、大碟名稱及香港字眼的霓虹燈。七子當日在現場勁歌熱舞，大跳新碟3首歌，包括《DRIVIN’ME CRAZY》、《LEVEL UP》、《Okie Dokie!》，更與7位幸運粉絲大玩急口令遊戲，氣氛相對熱鬧。叫活動上，Travis Japan多次提及非常期待來香港開演唱會，又分享非常喜歡香港的美食，如打邊爐、燒味飯、流沙包、乳豬，表示香港馳名的夜景雖美但不及香港女孩子的美貌，是次之行亦感受到香港對他們的愛。