Travis Japan訪問｜為兩場香港演唱會苦練廣東話 七五三掛龍也預告台上曬腹肌任影唔嬲 (足本訪問)

七位一體的Travis Japan再襲香港，為一連兩場演唱會作準備。 (吳康琪攝)

七位一體的日本組合Travis Japan再度訪港，明天(9月11日)起一連兩晚在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行首次香港演唱會，兩場港騷早已宣告爆滿，成員們今日接受港媒訪問，預告將有驚喜帶給本地粉絲。

Travis Japan由川島如惠留（Noel）、七五三掛龍也（Shime）、松倉海斗（Machu）、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、松田元太（Genta）、吉澤閑也（Shizu）組成，相隔數月再見香港傳媒，七子又是一貫的親民及搞笑作風，他們亦例牌學定廣東話大搞氣氛，Chaka透露為港迷準備特別環節，包括唱出廣東歌及英文歌，誠意十足！