Travis Japan訪問｜為兩場香港演唱會苦練廣東話 七五三掛龍也預告台上曬腹肌任影唔嬲 (足本訪問)

七位一體的日本組合Travis Japan再度訪港，明天(9月11日)起一連兩晚在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行首次香港演唱會，兩場港騷早已宣告爆滿，成員們今日接受港媒訪問，預告將有驚喜帶給本地粉絲。
Travis Japan由川島如惠留（Noel）、七五三掛龍也（Shime）、松倉海斗（Machu）、宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、松田元太（Genta）、吉澤閑也（Shizu）組成，相隔數月再見香港傳媒，七子又是一貫的親民及搞笑作風，他們亦例牌學定廣東話大搞氣氛，Chaka透露為港迷準備特別環節，包括唱出廣東歌及英文歌，誠意十足！
訪問期間，成員們大曬廣東話，問到還有甚麼廣東話想學？Gent搞笑話想行香港的便利店，故向記者學講「最近嘅便利店？」他又大讚上次來港購買的茶包好味，打算再大量掃貨。下周便是中秋節，有成員表示未食過月餅，記者建議今次可以買月餅返日作為手信，而上次吃了蛋撻令七子大呼回味，Shizu則被爆是隊中最大食一個。
對於是次兩場香港演唱會將打破日騷慣例，任由台下觀眾用手機拍照，Chaka表示因應各地文化，並希望不熟悉他們的海外歌迷都能樂在其中，問到會否在台上騷肌，Shime即被隊友直指操出結實腹肌，不排除在港騷上成為露肉擔當，他亦預告屆時將會大騷腹肌。至於Noel 於去年取得日本國內旅行業務經營執照，問到如何向日本人推薦香港，他就表示會想跟同鄉推介上山頂睇香港景色。