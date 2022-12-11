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娛樂
2022-12-11 17:00:00

Travis Japan首度襲港想去彌敦道表演 松田元太尋找美味田雞飯

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日本尊尼事務所男團Travis Japan首度襲港，此行特別接受香港傳媒訪問。

日本尊尼事務所男團Travis Japan首度襲港，此行特別接受香港傳媒訪問。

日本尊尼事務所力捧男團Travis Japan近日襲港，獲邀為中環海濱舉行的UNIK ASIA Festival 2022擔任表演嘉賓，七子在台上表演45分鐘共唱出13首作品，包括出道歌《JUST DANCE》及SMAP、嵐等師兄的經典名曲。

Travis Japan成員松倉海斗(左三)最想去彌敦道，望可以在鬧市的霓虹燈招牌下表演《JUST DANCE》。

Travis Japan成員松倉海斗(左三)最想去彌敦道，望可以在鬧市的霓虹燈招牌下表演《JUST DANCE》。

Travis Japan此行特別接受香港傳媒訪問，原來全員今次也是首趟來港，成員七五三掛龍也就說：「甫到埗已覺得香港好多高樓大廈，好多靚景，感動化為力量可以為今次表演盡情發揮出來。」問到最想去甚麼地方？松倉海斗搶答話最想去彌敦道，他來港前已上網搜尋相關資料，發現彌敦道好有香港特色，希望可以在鬧市的霓虹燈招牌下表演《JUST DANCE》。至於松田元太則想試食田雞飯，知道香港有店舖是吃美味田雞飯而聞名，但其他成員似乎未有膽量挑戰食田雞，隊長宮近海斗即建議下次可拿着田雞跳舞。

Travis Japan(左起) : 川島如惠留, 七五三掛龍也, 松倉海斗, 宮近海斗, 中村海人, 松田元太, 吉澤閑也

Travis Japan(左起) : 川島如惠留, 七五三掛龍也, 松倉海斗, 宮近海斗, 中村海人, 松田元太, 吉澤閑也

Travis Japan參加《全美一叮》不僅打開知名度，更獲得好評，同門的師兄們都有傳短訊支持及打氣，包括少年隊成員東山紀之亦有鼓勵，對於外界的批評他們也一概接受，會儘量改善望做得更好，而成功於海外出道後，他們目標想成為一隊獨一無二的跳唱組合。

聖誕節及新年假期將至，宮近海斗表示，過去一年也是身處外地，他自言最理想是過一個充滿日本傳統氣氛的新年，包括浸溫泉，但剛出道不久仍有很多工作及節目要拍攝，希望大家可以睇住Travis Japan的節目過新年。

Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。 Travis Japan為中環海濱舉行的Unik Asia Festival 2022擔任表演嘉賓。
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