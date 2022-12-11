Travis Japan首度襲港想去彌敦道表演 松田元太尋找美味田雞飯

Travis Japan此行特別接受香港傳媒訪問，原來全員今次也是首趟來港，成員七五三掛龍也就說：「甫到埗已覺得香港好多高樓大廈，好多靚景，感動化為力量可以為今次表演盡情發揮出來。」問到最想去甚麼地方？松倉海斗搶答話最想去彌敦道，他來港前已上網搜尋相關資料，發現彌敦道好有香港特色，希望可以在鬧市的霓虹燈招牌下表演《JUST DANCE》。至於松田元太則想試食田雞飯，知道香港有店舖是吃美味田雞飯而聞名，但其他成員似乎未有膽量挑戰食田雞，隊長宮近海斗即建議下次可拿着田雞跳舞。

Travis Japan參加《全美一叮》不僅打開知名度，更獲得好評，同門的師兄們都有傳短訊支持及打氣，包括少年隊成員東山紀之亦有鼓勵，對於外界的批評他們也一概接受，會儘量改善望做得更好，而成功於海外出道後，他們目標想成為一隊獨一無二的跳唱組合。

聖誕節及新年假期將至，宮近海斗表示，過去一年也是身處外地，他自言最理想是過一個充滿日本傳統氣氛的新年，包括浸溫泉，但剛出道不久仍有很多工作及節目要拍攝，希望大家可以睇住Travis Japan的節目過新年。