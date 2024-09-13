Travis Japan香港演唱會｜公開多謝Anson Lo 港騷落幕貼Marco@P1X3L後台合照

Travis Japan為今次港騷特別排練盧瀚霆（Anson Lo）的首本名曲《Megahit》，不過現場觀眾反應有讚有嘘，網上更流出有歌迷激動到爆粗破口大罵。其實，Travis Japan為兩場香港演唱會實在是誠意十足，並學定廣東話跟本地fans交流互動，Anson Lo亦有在自己IG帳戶轉發七子大跳《Megahit》的story，而Travis Japan官方IG也在限時動態轉發及多謝Anson Lo，就連本地男團P1X3L成員葉振弘（Marco）也有在首晚到場睇騷，並到後台跟七位成員合照留念。兩場香港騷結束後，Travis Japan既拍片又分享跟歌迷的大合照，留言寫上「多謝香港」、「我愛大家」答謝粉絲支持。