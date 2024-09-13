Travis Japan香港演唱會｜公開多謝Anson Lo 港騷落幕貼Marco@P1X3L後台合照

日本男團Travis Japan出道兩年人氣有增無減，七位成員宮近海斗（Chaka）、中村海人（Umi）、七五三掛龍也（Shime）、川島如惠留（Noel）、吉澤閑也（Shizu）、松田元太（Genta）、松倉海斗（Machu）本月展開「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」，在新蒲崗東蒲胡李名靜體育館舉行的兩場香港站演唱會亦告圓滿結束。
Travis Japan為今次港騷特別排練盧瀚霆（Anson Lo）的首本名曲《Megahit》，不過現場觀眾反應有讚有嘘，網上更流出有歌迷激動到爆粗破口大罵。其實，Travis Japan為兩場香港演唱會實在是誠意十足，並學定廣東話跟本地fans交流互動，Anson Lo亦有在自己IG帳戶轉發七子大跳《Megahit》的story，而Travis Japan官方IG也在限時動態轉發及多謝Anson Lo，就連本地男團P1X3L成員葉振弘（Marco）也有在首晚到場睇騷，並到後台跟七位成員合照留念。兩場香港騷結束後，Travis Japan既拍片又分享跟歌迷的大合照，留言寫上「多謝香港」、「我愛大家」答謝粉絲支持。