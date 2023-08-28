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娛樂
2023-08-28 17:34:59

Travis Scott新專輯《UTOPIA》 推出1個月Spotify破10億點擊率

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Travis Scott新專輯《UTOPIA》走勢凌厲，於Spotify上架1個月，突破10億點擊率。

來自美國德克薩斯州休士頓的rapper Travis Scott，過去3張專輯《Rodeo(2015)、《Birds in the Trap Sing McKnight(2016)及《Astroworld(2018)均受到廣泛讚譽和商業成功。2021年他更於家鄉休士頓舉行《Astroworld音樂節》，可惜做成人踩人意外，導致8人死亡與多人受傷。

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Travis Scott並推出過4張個人專輯。

群星拱照下的好成績

 

事件令Travis Scott浸寂了一段日子，但無阻他的收歡迎程度，上月推出個人第4張專輯《UTOPIA》的他，不但實體銷量迅速達到白金唱片(Platinum)，專輯中播放量最高的歌曲，就是他與Drake合作的《MELTDOWN》一曲，於串流平台Spotify，累計超過1.01億的播放量；與流行天王The Weeknd、拉丁rapper Bad Bunny合作的《K-POP》，亦有1.25億播放量，排名第三的曲目則是他與Playboi Carti 合作的《FE!N》，亦斬獲9,500萬點擊率。

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Travis Scott 暫時未有公布巡迴演出，但看其新專輯於Spotify的流量，演唱會門票應該賣過滿堂紅。

有望成為個人4張專輯中最高流量

UTOPIA》此專輯還有天后Beyonce，以及21 SavageYoung ThugYung LeanSZEFuture等藝人助陣參與，因此在Spotify迅速達到超過10億點擊的流量。而Travis Scott過去三張專輯播放率，均已突破20億，因此業界人士估計，《UTOPIA》的播放量有望達到相同水準，而且可能是Travis Scott4張專輯中，播放放率最高的一張。

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沒有因為《Astroworld》音樂節人踩人意外以意志消沉，Travis Scott攜同《UTOPIA》回歸即交出亮麗成績。

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