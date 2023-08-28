Travis Scott新專輯《UTOPIA》 推出1個月Spotify破10億點擊率

Travis Scott新專輯《UTOPIA》走勢凌厲，於Spotify上架1個月，突破10億點擊率。

來自美國德克薩斯州休士頓的rapper Travis Scott，過去3張專輯《Rodeo》(2015年)、《Birds in the Trap Sing McKnight》(2016年)及《Astroworld》(2018年)均受到廣泛讚譽和商業成功。2021年他更於家鄉休士頓舉行《Astroworld音樂節》，可惜做成人踩人意外，導致8人死亡與多人受傷。

Travis Scott並推出過4張個人專輯。

群星拱照下的好成績 事件令Travis Scott浸寂了一段日子，但無阻他的收歡迎程度，上月推出個人第4張專輯《UTOPIA》的他，不但實體銷量迅速達到白金唱片(Platinum)，專輯中播放量最高的歌曲，就是他與Drake合作的《MELTDOWN》一曲，於串流平台Spotify，累計超過1.01億的播放量；與流行天王The Weeknd、拉丁rapper Bad Bunny合作的《K-POP》，亦有1.25億播放量，排名第三的曲目則是他與Playboi Carti 合作的《FE!N》，亦斬獲9,500萬點擊率。

Travis Scott 暫時未有公布巡迴演出，但看其新專輯於Spotify的流量，演唱會門票應該賣過滿堂紅。