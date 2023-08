TSUBAKI FACTORY學定廣東話 為10月香港騷造勢

Hello! Project早安家族相隔四年,再有單位來到香港開Show。日本上位女團Tsubaki Factory,將於10月14日到九龍灣國際展貿中心MusicZone舉行首次海外演唱會「Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG」,是她們成軍八年的首次海外演出,Tsubaki Factory會以香港作為首站,之後再殺入台灣,為答謝香港樂迷,組合屆時不僅使出渾身解數,更宣布會為入場歌迷大派福利。近日,Tsubaki Factory越洋拍短片,學定廣東話率先跟港迷打招呼。

「Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG」

日期: 2023年10月14日(星期六)

時間: 18:00開場 / 18:30開演

地點: MUSIC ZONE@EMAX(九龍灣展貿徑一號)

門票於TickCats公開發售

票價為$980(VIP)及$780(一般)

本次演唱會為所有觀眾設有特別福利,所有購票入場人士均可參加抽獎,有機會獲得Tsubaki Factory全體成員簽名特製海報!(名額20個)

VIP門票大福利:

1.可優先進場及於前區較近位置觀看演出

2. 台上抽選送贈Tsubaki Factory成員簽名相片(20名)

3.可分組與成員合照!(每10人一組)

4. 演唱會限定手渡卡一張(共十一款)

5.Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG宣傳海報一張

一般門票大福利:

1.成員親筆簽名海報大抽獎(20名)

2. 演唱會限定手渡卡一張(共十一款)

3.Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG宣傳海報一張