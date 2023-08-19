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娛樂
2023-08-19 09:00:56

TSUBAKI FACTORY學定廣東話 為10月香港騷造勢

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TSUBAKI FACTORY為10月香港演唱會，先行學定廣東話跟粉絲打招呼。

TSUBAKI FACTORY為10月香港演唱會，先行學定廣東話跟粉絲打招呼。

Hello! Project早安家相隔四年，再有單位來到香港開Show。日本上位女團Tsubaki Factory，將於1014日到九龍灣國際展貿中心MusicZone舉行首次海外演唱會「Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG」，是她們成軍首次海外演出，Tsubaki Factory會以香港作為首站，之後再殺入台灣，為答謝香港樂迷，組合屆時不僅使出渾身解數，更宣布會為入場歌迷大派福利。近日，Tsubaki Factory越洋拍短片，學定廣東話率先跟港迷打招呼。

 

Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG

日期: 20231014(星期六)

時間: 18:00開場 / 18:30開演

地點: MUSIC ZONE@EMAX(九龍灣展貿徑一號)

門票於TickCats公開發售

票價為$980(VIP)$780(一般)

本次演唱會為所有觀眾設有特別福利，所有購票入場人士均可參加抽獎，有機會獲得Tsubaki Factory全體成員簽名特製海報！(名額20)

VIP門票大福利：

1.可優先進場及於前區較近位置觀看演出

2. 台上抽選送贈Tsubaki Factory成員簽名相片(20)

3.可分組與成員合照！（每10人一組）

4. 演唱會限定手渡卡一張(共十一款)

5.Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG宣傳海報一張

一般門票大福利：

1.成員親筆簽名海報大抽獎（20名）

2. 演唱會限定手渡卡一張(共十一款)

3.Tsubaki Factory First Concert 2023 SHUNKAN in HONG KONG宣傳海報一張

Tsubaki Factory
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