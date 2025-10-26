Tsubaki Factory專訪 秋山眞緒負傷來港為演唱會全力以赴

小野瑞歩再度隨團訪港，她對香港印象相當深刻，並表示：「2年前，香港是我第一次到海外的地方，在香港演出，感受到香港fans好熱情，令我留下深刻印象。」問到今次行程，豫風瑠乃即興奮說：「我自己好鍾意夜景，隊中都有成員一樣喜歡睇夜景，所以好期待可以欣賞著名的維港夜景。」隊中三位成員福田真琳、石井泉羽、西村乙輝同於10月份生日，上星期剛滿21歲的福田真琳指Tsubaki Factory每當有成員生日都會安排蛋糕慶祝，今次也不例外，獲隊友一同慶祝。同樣大一歲的石井泉羽，對於2025年只剩下兩個月，她回想今年在不同場合收到大家的愛，希望可以在餘下兩個月努力回報給歌迷。土居楓奏入團一年半，首次參與香港演唱會，首次在海外演出的她表示相當期待。15歲成員村田結生原來亦認識香港藝人，笑指父親曾經是成龍擁躉，更曾擁有成龍肖像的筆盒。