Tsubaki Factory專訪 秋山眞緒負傷來港為演唱會全力以赴

日本偶像女團Tsubaki Factory（樁工廠）在2015年挾Morning娘師妹姿態出道，組合繼2023年後，相隔兩年再度於香港舉辦演唱會，適逢今年是Tsubaki Factory成軍10周年的重要日子，是次香港專場可謂極具紀念意義。
Tsubaki Factory共11位成員來港，今晚將於新蒲崗Portal開騷，隊長谷本安美昨日率領隊員，包括小野瑞歩、小野田紗栞、秋山眞緒、河西結心、福田真琳、豫風瑠乃、石井泉羽、村田結生、土居楓奏，以及2025年8月加入的新成員西村乙輝抽空接受《am730》專訪。
新目標盼在大場開唱
組軍10周年，隊長谷本安美定下新目標，希望組合可以在Arena更大場地舉行演唱會，談到日本獨有一套的idol文化 小野田紗栞認為日本有不同風格的團體，希望可以作為日本偶像一份子，為香港帶來屬於日團的應援方法、推出的紀念品或歌曲，令香港人更多喜歡日本偶像文化。
小野瑞歩再度隨團訪港，她對香港印象相當深刻，並表示：「2年前，香港是我第一次到海外的地方，在香港演出，感受到香港fans好熱情，令我留下深刻印象。」問到今次行程，豫風瑠乃即興奮說：「我自己好鍾意夜景，隊中都有成員一樣喜歡睇夜景，所以好期待可以欣賞著名的維港夜景。」隊中三位成員福田真琳、石井泉羽、西村乙輝同於10月份生日，上星期剛滿21歲的福田真琳指Tsubaki Factory每當有成員生日都會安排蛋糕慶祝，今次也不例外，獲隊友一同慶祝。同樣大一歲的石井泉羽，對於2025年只剩下兩個月，她回想今年在不同場合收到大家的愛，希望可以在餘下兩個月努力回報給歌迷。土居楓奏入團一年半，首次參與香港演唱會，首次在海外演出的她表示相當期待。15歲成員村田結生原來亦認識香港藝人，笑指父親曾經是成龍擁躉，更曾擁有成龍肖像的筆盒。
秋山眞緒腰痛就醫
剛滿15歲的新成員西村乙輝，首次見海外歌迷直言感到不安，她稱：「其實有點不安，但今次見到香港粉絲支持，令我放心了不少。」成員秋山眞緒因腰部疼痛就醫，經診斷為「輕度急性腰痛症」，負傷來港的秋山眞緒感謝香港歌迷一直支持，此行亦希望可以令更多香港人認識樁工廠，會為是次演唱會全力以赴。河西結心亦知道香港好多歌迷一直等待她們再來見面，她承諾以歌聲、表演及笑容帶給港迷，大家的應援是她們的奮鬥動力。
鳴謝： 香港帝盛啟德酒店/ Dorsett Kai Tak, Hong Kong