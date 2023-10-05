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娛樂
2023-10-05 08:30:11

Tsubaki Factory越洋訪問自爆為食 期待月中來港見粉絲

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Tsubaki Factory越洋訪問自爆為食 期待月中來港見粉絲

日本組合Tsubaki Factory本月中來港開騷，近日接受《am730》視像訪問。

Hello!Project女團Tsubaki Factory2017年正式出道，目前以11人體制發展，由山岸理子擔任隊長，率領副隊長新沼希空、谷本安美、成員岸本Yumeno、小野瑞步、小野田紗栞、秋山真緒、河西結心、八木栞、福田真琳以及年紀最細的15歲隊友豫風瑠乃，本月將到香港及台灣開騷。

話題離不開食

Tsubaki Factory首次香港演出已定1014日在九展Music Zone，成員們近日接受《am730》視像訪問，跟本地fans越洋問好。11位女生不論是開工、訓練及生活均朝夕共對，談到成員們之間最愛談論的話題，她們異口同聲表示大家最愛分享是美食資訊，除了甜品外，就連發現有好吃的便當都會介紹給隊友。

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Tsubaki Factory期待香港之旅，更希望可以騰出時間四出觀光。

Tsubaki Factory期待香港之旅，更希望可以騰出時間四出觀光。

期待四出觀光

雖然尚未來過香港，但Tsubaki Factory對香港也留有深刻印象，八木栞說：「香港好有大都會的印象，令人好有開心的感覺。」眾人也相當期待本月中展開的香港之旅，更希望可以騰出時間外出觀光，隊長山岸理子亦表示：「快將第一次見到香港粉絲，好興奮又期待到時大家究竟會否甚麼反應。」

至於15歲成員豫風瑠乃，早前應電視節目安排，跟同門偶像復刻Morning娘師姐的經典哈比組合「Mini Moni。」，她自言已比錄影該節目時高了些少，現在有158cm，正值發育時期仍會長高，豫風瑠乃希望自己能繼續增高，身高有160cm就最為理想。

年紀最細的15歲成員豫風瑠乃（後排左二），自爆身高已增至158cm。

年紀最細的15歲成員豫風瑠乃（後排左二），自爆身高已增至158cm。

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