Tsubaki Factory越洋訪問自爆為食 期待月中來港見粉絲

Hello!Project女團Tsubaki Factory於2017年正式出道，目前以11人體制發展，由山岸理子擔任隊長，率領副隊長新沼希空、谷本安美、成員岸本Yumeno、小野瑞步、小野田紗栞、秋山真緒、河西結心、八木栞、福田真琳以及年紀最細的15歲隊友豫風瑠乃，本月將到香港及台灣開騷。

話題離不開食

Tsubaki Factory首次香港演出已定10月14日在九展Music Zone舉行，成員們近日接受《am730》視像訪問，跟本地fans越洋問好。11位女生不論是開工、訓練及生活均朝夕共對，談到成員們之間最愛談論的話題，她們異口同聲表示大家最愛分享是美食資訊，除了甜品外，就連發現有好吃的便當都會介紹給隊友。