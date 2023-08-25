TVB兩名監製傳被炒 曾捧起《BB來了》李佳芯、《愛回家》周嘉洛

近日TVB接連傳出人事變動消息，主席許濤同總經理曾志偉尋日開記者會澄清留任。不過高層唔郁唔代表風平浪靜，有消息指2位TVB劇集監製就已經被裁。

2名「落鑊」監製分別係《愛·回家之開心速遞》嘅林建祥，以及曾製作《BB來了》嘅廖晉碩。廖晉碩90年代加入TVB，本來係做人事部，後來調職做PA，再獲晉升為編導。2012年廖晉碩跳槽到HKTV，3年後回巢，到2018年升職成為監製。首套作品《BB來了》就將李佳芯一舉捧成視后，劇集收視更成排年度第4。