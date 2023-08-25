TVB兩名監製傳被炒 曾捧起《BB來了》李佳芯、《愛回家》周嘉洛

近日TVB接連傳出人事變動消息，主席許濤同總經理曾志偉尋日開記者會澄清留任。不過高層唔郁唔代表風平浪靜，有消息指2位TVB劇集監製就已經被裁。
2名「落鑊」監製分別係《愛·回家之開心速遞》嘅林建祥，以及曾製作《BB來了》嘅廖晉碩。廖晉碩90年代加入TVB，本來係做人事部，後來調職做PA，再獲晉升為編導。2012年廖晉碩跳槽到HKTV，3年後回巢，到2018年升職成為監製。首套作品《BB來了》就將李佳芯一舉捧成視后，劇集收視更成排年度第4。
其他所製作劇集成績平平
不過之後廖晉碩所製作劇集成績平平，《她她她的少女時代》成為2019年全年最低收視黃金時段（一至五晚播放）劇集；舊年嘅《童時愛上你》更傳出劇本被高層打回頭大執，直播收視更不足15點。而廖晉碩仲有一套監製劇集《再見．枕邊人》未播，該劇由馬德鐘、黃智雯、張曦雯等主演，暫時未知播放檔期。
《愛·回家之開心速遞》成為TVB收視靠山，所以林建祥竟然傳出被炒都相當出人意表。林1994年加入TVB做PA，2008年曾到北京電影學院深造。2017年林建祥晉升成為監製，主要係接手準備退休、多輯《愛．回家》系列監製羅鎮岳嘅工作，《愛·回家之開心速遞》初期正正由二人合監。而呢輯《愛．回家》亦係林建祥唯一一套監製嘅TVB劇。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈