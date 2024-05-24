TVB前小花岑潔儀素顏湊仔返學　被校長誤當外傭兼呼喝

現年37歲嘅前TVB小花岑潔儀（Zoey），自從2012年嫁俾馬來西亞富商Dixon後，便淡出幕前過少奶奶生活，專心相夫教子，一家四口幸福美滿。雖然佢已經冇咗喺幕前演出，不過佢亦不時喺社交網民上分享日常點滴，近日佢素顏拍片表示送囝囝去「面試班」上堂，喺學校被校長認錯做工人姐姐，並以好差嘅態度喝停，事件令佢非常不滿。

「姐姐，You come here！」

日前，岑潔儀拍片表示佢送囝囝去「面試班」上堂，但就被後來一名短髮嬸嬸喝停：「姐姐，You come here！」，Zoey雖然對自己被認錯做工人姐姐見怪不怪，因為佢知自己成日唔化妝都會被認錯，不過佢就覺得短髮嬸嬸態度好差，於是佢就問短髮嬸嬸：「你講乜嘢呀？」，佢就會答：「哦，唔好意思呀，媽咪呀，過嚟呢度簽名。」之後Zoey就去簽名及領取下學期嘅嘢，然後再送囝囝落去。Zoey再上去問短髮嬸嬸叫咩名，佢就回答話自己係校長。