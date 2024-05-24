TVB前小花岑潔儀素顏湊仔返學　被校長誤當外傭兼呼喝

現年37歲嘅前TVB小花岑潔儀（Zoey），自從2012年嫁俾馬來西亞富商Dixon後，便淡出幕前過少奶奶生活，專心相夫教子，一家四口幸福美滿。雖然佢已經冇咗喺幕前演出，不過佢亦不時喺社交網民上分享日常點滴，近日佢素顏拍片表示送囝囝去「面試班」上堂，喺學校被校長認錯做工人姐姐，並以好差嘅態度喝停，事件令佢非常不滿。
「姐姐，You come here！」
日前，岑潔儀拍片表示佢送囝囝去「面試班」上堂，但就被後來一名短髮嬸嬸喝停：「姐姐，You come here！」，Zoey雖然對自己被認錯做工人姐姐見怪不怪，因為佢知自己成日唔化妝都會被認錯，不過佢就覺得短髮嬸嬸態度好差，於是佢就問短髮嬸嬸：「你講乜嘢呀？」，佢就會答：「哦，唔好意思呀，媽咪呀，過嚟呢度簽名。」之後Zoey就去簽名及領取下學期嘅嘢，然後再送囝囝落去。Zoey再上去問短髮嬸嬸叫咩名，佢就回答話自己係校長。
對於校長嘅態度，岑潔儀除咗非常不滿之外，仲考慮緊使唔使幫囝囝轉校，Zoey指該校長唔應該對工人姐姐態度咁差，身為呢間學校嘅校長，佢係應該要令家長信服，或者令家長可以安心俾小朋友去佢學校上堂。
一個唔尊重人既人竟然做教育
之後岑潔儀受到唔少人留言問呢個學校喺邊，佢就喺IG出Story解答：「收到好多留言問我係邊一間面試班，我唔想開名因為唔想影響到其他小朋友，我只能講係九龍塘區好出名！另外大家唔好錯重點，我話我似姐姐係搞下gag，等大家開心下。」
不過佢都繼續話：「令我嬲嬲嘅係，一個所謂校長（面試班都有校長？）佢對姐姐態度係呼呼喝喝（我對我姐姐都唔會咁啦），一個唔尊重人既人竟然做教育，仲係校長！？！？！？佢好意思講出口，我真心佩服！仲有一班覺得佢哋好神既家長！希望大家要了解清楚先好報名，唔好好似我咁，朋友話好就去，自己應該了解清楚先，學費都好貴嫁嘛」。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈