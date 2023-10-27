TVB前新聞主播麥詩敏爆出鏡衫「有臭狐味着完痕痕哋」　淘寶及深水埗買私伙平衫

因為報新聞時讀「中東呼吸綜合症」食螺絲而「一戰成名」嘅TVB靚女主播麥詩敏Gloria，今年6月離開主播台，而家全力籌備婚禮，同拍拖多年男友準備拉埋天窗。

有服裝提供有時仲係大牌子

Gloria而家不時喺 IG拍片講下主播回憶。女主播出鏡要斯文得體之餘又要靚，麥詩敏早排就分享出鏡造型內幕。原來同戲服一樣，大台主播都有服裝提供，有時仲係大牌子。

不過有天堂自然有地獄，Gloria就話有時會得到啲唔啱身或者款式唔好嘅衫，最慘係佢話「試過着完個身痕痕哋，或者有陣臭狐味」！究竟邊個係大台主播「小狐仙」？