TVB前新聞主播麥詩敏爆出鏡衫「有臭狐味着完痕痕哋」　淘寶及深水埗買私伙平衫

因為報新聞時讀「中東呼吸綜合症」食螺絲而「一戰成名」嘅TVB靚女主播麥詩敏Gloria，今年6月離開主播台，而家全力籌備婚禮，同拍拖多年男友準備拉埋天窗。
有服裝提供有時仲係大牌子
Gloria而家不時喺 IG拍片講下主播回憶。女主播出鏡要斯文得體之餘又要靚，麥詩敏早排就分享出鏡造型內幕。原來同戲服一樣，大台主播都有服裝提供，有時仲係大牌子。
不過有天堂自然有地獄，Gloria就話有時會得到啲唔啱身或者款式唔好嘅衫，最慘係佢話「試過着完個身痕痕哋，或者有陣臭狐味」！究竟邊個係大台主播「小狐仙」？
四五十蚊嘅「著嚟過鏡都唔錯」
因此，好多時主播都有私伙衫，麥詩敏做咗8年，自言「儲埋儲埋都唔少」，甚至屋企有個衣帽間俾佢用。咁咪要倒貼？麥詩敏自嘲「由於我個人比較cheap，一係淘寶，一係深水埗」，甚至介紹自己過去出鏡look嘅衣著出處，仲配埋淘寶嘅介紹圖，而且好大方咁話有啲衫只需15蚊，仲讚四五十蚊嘅「著嚟過鏡都唔錯」。
之前麥詩敏都分享過當年主持《香港早晨》嘅返工流程，原來前一晚8點鐘就要瞓！第朝3點半就要起身梳洗再坐車返TVB，4點3化妝整頭同準備，到5點搭10就入廠準備，6點正式做節目。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈