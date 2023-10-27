TVB力邀59歲吳啟華下個月出山 　約10年後再披醫生袍拍5集單元劇

現年59歲嘅吳啟華近年主力北上發展，不時出席商演活動及登台吸金，及喺抖音平台拍片維持知名度；另外佢亦都同朋友合資製作公司，賺到盆滿缽滿，仲一度傳出佢嘅身家有至少10億。多年冇拍港劇嘅吳啟華，近日成功被TVB力邀「出山」，下月初將返TVB拍攝監製王心慰嘅新劇《非份之罪》。

昔日當家小生之一吳啟華，當年憑《妙手仁心》系列飾演形象極之討好嘅醫生程至美（Paul），一件白袍配副金絲眼鏡嘅專業醫生樣，成功一洗過往形象，深得觀眾喜愛，更成為師奶殺手。「程至美」絕對係香港劇集嘅經典醫生角色，所以就算佢喺2013年《On Call 36小時II》飾演醫生洛文笙，唔少網民都覺得勁有程至美嘅影子。