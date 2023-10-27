TVB力邀59歲吳啟華下個月出山 　約10年後再披醫生袍拍5集單元劇

現年59歲嘅吳啟華近年主力北上發展，不時出席商演活動及登台吸金，及喺抖音平台拍片維持知名度；另外佢亦都同朋友合資製作公司，賺到盆滿缽滿，仲一度傳出佢嘅身家有至少10億。多年冇拍港劇嘅吳啟華，近日成功被TVB力邀「出山」，下月初將返TVB拍攝監製王心慰嘅新劇《非份之罪》。
昔日當家小生之一吳啟華，當年憑《妙手仁心》系列飾演形象極之討好嘅醫生程至美（Paul），一件白袍配副金絲眼鏡嘅專業醫生樣，成功一洗過往形象，深得觀眾喜愛，更成為師奶殺手。「程至美」絕對係香港劇集嘅經典醫生角色，所以就算佢喺2013年《On Call 36小時II》飾演醫生洛文笙，唔少網民都覺得勁有程至美嘅影子。
對上一次合作已經喺8年前《純熟意外》
唔經唔覺吳啟華已經離開TVB多年，而對上一次嘅合作就已經喺8年前嘅《純熟意外》，有指近日佢成功被TVB力邀拍劇，下月初就會拍攝新劇《非份之罪》，雖然唔係醫療劇，不過佢會到著上醫生袍，飾演一名婦科醫生，相信唔少觀眾都會好期待佢嘅演出。
監製王心慰嘅新劇《非份之罪》一共有六個單元，而每一單元嘅故事都會以真實個案為藍本，而吳啟華就會擔演劇中一個5集嘅單元「無面女鬼」，除咗有戴祖儀及游嘉欣飾演女兒之外，仲有貝安琪飾演佢嘅老婆。吳啟華喺接受傳媒訪問時就話好多年冇返TVB拍劇，今次會喺香港逗留一個月。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈