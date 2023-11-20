TVB台慶2023｜曾志偉唔介意被擺上台 曾阻「福祿壽」扮林家棟

《萬千星輝賀台慶》昨晚(19日)在電視城舉行，王祖藍、李思捷及阮兆祥合作的《中年福祿壽》項目，阮兆祥扮「林加洞」並把Beyond的《喜歡你》改成《總經理》，全場更亮起手機燈，形成一片燈海，搞到曾志偉大為感動，更流下男兒淚。
事後志偉受訪時表示，當初三人並沒有向他透露會唱出以他為主題的歌曲，只問他扮拜登有沒有危險，然而當提到想扮林家棟時，他就一度表示「唔好」，但他們堅稱「沒事」，他只好說：「把尺喺你哋手上，你哋揸主意。」志偉稱不介意被大家擺上台，因為身為藝人要先把自己娛樂化，識笑人時，也要俾人笑。談到他的職位會否改變，他表示沒有甚麼可變，平日也跟員工打成一片，在他而言，只求做好每件事。
讚同事表現100分
問到對今年台慶的評價，志偉表示看到大家為TVB出100分力，很滿意同事的表現，給予他們100分。他坦言彩排時未見同事做得最好，但求他們用心去演出，也很開心其他董事都大讚同事們今年的士氣很好。他很感謝劉德華百忙之中抽空拍片，指內容全都是華仔自己構思，「好多謝佢，證明佢對TVB仲好有感情，對TVB訓練班啲師弟妹好有心。」
要鞭策郭珮文
談到志偉在台上指郭珮文「未瞓醒」，他說︰「佢個人係咁，同佢彩排係咁，錯又唔知錯啦！係藝人都要鞭策，依家拎40幾萬呀！佢可能以為淨係做騷，完咗要交返，但其實唔係，都冇內定。」