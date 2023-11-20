TVB台慶2023｜曾志偉唔介紹被擺上台 曾阻「福祿壽」扮林家棟

《萬千星輝賀台慶》昨晚(19日)在電視城舉行，王祖藍、李思捷及阮兆祥合作的《中年福祿壽》項目，阮兆祥扮「林加洞」並把Beyond的《喜歡你》改成《總經理》，全場更亮起手機燈，形成一片燈海，搞到曾志偉大為感動，更流下男兒淚。

事後志偉受訪時表示，當初三人並沒有向他透露會唱出以他為主題的歌曲，只問他扮拜登有沒有危險，然而當提到想扮林家棟時，他就一度表示「唔好」，但他們堅稱「沒事」，他只好說：「把尺喺你哋手上，你哋揸主意。」志偉稱不介意被大家擺上台，因為身為藝人要先把自己娛樂化，識笑人時，也要俾人笑。談到他的職位會否改變，他表示沒有甚麼可變，平日也跟員工打成一片，在他而言，只求做好每件事。