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娛樂
2023-11-21 22:35:25

TVB台慶2023｜炎明熹疑漏講生日快樂表情多多 祝無綫恭喜發財最經典

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炎明熹在台慶上出現少少甩咀情況，但她很快跟住大隊講「Happy Birthday」。(網上影片)

《萬千星輝賀台慶》於周日(19)圓滿結束，當日其中一個環節有《聲夢傳奇》第一、二屆的參賽者表演，最後由炎明熹唱出《好想約你》作結，當時鏡頭見到一眾《聲夢》學員食焗豬，舞台上的大螢幕又播出多個快餐店名物，一度搶去炎明熹風頭。

不過，這個節目另一重點在尾段，當時陸浩明跟炎明熹說︰「今晚除咗展示對音樂熱誠，Gigi仲有一個好重要嘅目的喎！」炎明熹即時瞪大眼睛，似是不知道對方說甚麼，之後她問道︰「咦……係咩呢？」之後陸浩明說︰「就係同TVBHappy Birthday！」炎明熹亦隨即很快跟住一齊說︰「Happy Birthday！」其後她立即擰向任暟晴做出一個奇怪表情，似是對自己忘記說「Happy Birthday」一事感到有點突兀。

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陸浩明問炎明熹另一目的是甚麼時，未幾才發現是要說「Happy Birthday」。

當大家說完Happy Birthday之後，炎明熹做了一個趣怪表情。

炎明熹忍笑到完場

網上流出的現場片段見到，炎明熹做完一個奇怪表情之後，繼而掩住咀笑，當過場音樂響起時，她再鬆一口氣，繼而掩住咀笑並跟在旁的陸浩明交談，談論剛才甩咀說「Happy Birthday」，及後她再跟對方說︰「唔該晒」非常有禮。由於這一幕未有播出，加上當時畫面拉遠彈出台慶標誌，所以大家未必留意到炎明熹這個搞笑的表情。

炎明熹台慶逐格睇︰

炎明熹祝TVB恭喜發財

有網民笑言當時滿心歡喜以為炎明熹會說出「恭喜發財」，但見到她說「Happy Birthday」略為失望。回帶去2021年的台慶，初出茅廬的炎明熹抽中台慶大利是，當時丁子朗著她說出一些恭賀說話，炎明熹很冷靜地說出「TVB恭喜發財」令在旁的阿Bob、馮盈盈等笑過不停，就連Do姐也忍不住擘大口笑，成為經典。

 

炎明熹說完恭喜發財之後，大家都笑過不停。

炎明熹一句「恭喜發財」令大家笑過不停。

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