TVB台慶2023｜炎明熹疑漏講生日快樂表情多多 祝無綫恭喜發財最經典

炎明熹在台慶上出現少少甩咀情況，但她很快跟住大隊講「Happy Birthday」。(網上影片)

《萬千星輝賀台慶》於周日(19日)圓滿結束，當日其中一個環節有《聲夢傳奇》第一、二屆的參賽者表演，最後由炎明熹唱出《好想約你》作結，當時鏡頭見到一眾《聲夢》學員食焗豬，舞台上的大螢幕又播出多個快餐店名物，一度搶去炎明熹風頭。

不過，這個節目另一重點在尾段，當時陸浩明跟炎明熹說︰「今晚除咗展示對音樂熱誠，Gigi仲有一個好重要嘅目的喎！」炎明熹即時瞪大眼睛，似是不知道對方說甚麼，之後她問道︰「咦……係咩呢？」之後陸浩明說︰「就係同TVB講Happy Birthday！」炎明熹亦隨即很快跟住一齊說︰「Happy Birthday！」其後她立即擰向任暟晴做出一個奇怪表情，似是對自己忘記說「Happy Birthday」一事感到有點突兀。