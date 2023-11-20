TVB台慶2023｜郭珮文天然呆贏42萬 麥美恩找數攬實畫面彈彈下

《萬千星輝賀台慶》的大抽獎環節，大會安排抽SUV電動車，價值25萬港元，有別去年的比亞迪電動車，一眾司儀先抽出6位幸運兒，包括陳曉彤、潘盈慧、彭家賢、冼靖峰、趙紫諾、黃鍵豐，最後由年僅15歲的趙紫諾抽中，她一度天然呆未能反應過來，周奕瑋著她說出恭賀說話，她只謂︰「我無諗過抽中……我今年啱啱15歲。」

趙紫諾對自己贏車一事，感到非常驚喜，連吳幸美及周奕瑋問她的問題也答不到。

另一天然呆代表就屬於郭珮文，汪明荃安排抽42萬獎金，抽出4位幸運兒用猜包剪揼決定，包括有陳豪、郭珮文、朱凱婷及黎寬怡，因為陳豪是需要把擊敗他的名額轉交另一同事，於是他選擇了馬國明。此時曾志偉被邀上台擔任公證代表，志偉甫上台就先恭喜馬國明，並取笑陳豪做了很大份的人情。

麥美恩兌現承諾

由於郭珮文全程天然呆，就算著她跟黎寬怡猜包剪揼時，亦未能反應過來，志偉掂住她的手問她發完夢未，「你醒吓啦！依家有42萬，點解你好似唔知做咩嘢？」之後志偉安排馬國明跟郭珮文猜包剪揼，郭珮文勝出之後一度擘大口，盡現天然呆。

當時，麥美恩見到對方勝出之後，立即撲上前擁抱對方，彈跳幾下的畫面非常香豔。話說麥美恩去年台慶攬實李芷晴時，在鏡頭面前夾出事業線，不少網民期望她今年可以再為網民謀福利，她昨日在IG Story已表示，會盡力為大家爭取，而她亦說得出做得到。