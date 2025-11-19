TVB台慶2025｜曾志偉率台前幕後出席拜神儀式 出動逾300位TVB藝人演出

無綫電視慶祝58周年台慶，全台藝員及歌手今晚（19日）將傾力演出《萬千星輝賀台慶》，於晚上8時假電視廣播城舉行，而電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉，已率領一眾台前幕後為視台慶進行拜神儀式，祈求節目一切順利。

獎金獎品總值 300 萬

TVB全台逾300位藝員及歌手將有連場精彩表演，而台慶大抽獎的獎金獎品更總值近300萬港元，其中包括廣汽集團純電SUV一部，價值33.98萬，以及台慶壓軸大獎上海商業銀行50萬免找數簽賬額。

台慶大會司儀由汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌聯同《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員擔任，當中包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德，司儀陣容還破天荒加入機械人阿飛，帶同竉物機械狗依依，帶領觀眾穿梭未來世界。