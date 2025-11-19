TVB台慶2025｜曾志偉率台前幕後出席拜神儀式 出動逾300位TVB藝人演出

無綫電視慶祝58周年台慶，全台藝員及歌手今晚（19日）將傾力演出《萬千星輝賀台慶》，於晚上8時假電視廣播城舉行，而電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉，已率領一眾台前幕後為視台慶進行拜神儀式，祈求節目一切順利。
獎金獎品總值300萬
TVB全台逾300位藝員及歌手將有連場精彩表演，而台慶大抽獎的獎金獎品更總值近300萬港元，其中包括廣汽集團純電SUV一部，價值33.98萬，以及台慶壓軸大獎上海商業銀行50萬免找數簽賬額。
台慶大會司儀由汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌聯同《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員擔任，當中包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德，司儀陣容還破天荒加入機械人阿飛，帶同竉物機械狗依依，帶領觀眾穿梭未來世界。
人氣節目聯乘大型歌舞
今晚台慶由各個王牌綜藝節目及劇集聯手獻上別出心裁的大型序幕演出，為台慶夜揭開序幕。《福祿壽訓練學院》的阮兆祥、王祖藍、李思捷以及一眾學員將聯乘《女神配對計劃》的Bob及一眾女神同台演出；「光影傳承•薪火對話」由陳豪、譚俊彥、高海寧、張振朗與多位新生代藝人合作，象徵薪火相傳；「舞動星華賀台慶」由謝天華率領30位小花連場熱舞；幾代樂壇歌星搖籃節目，包括《新秀》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》及《聲秀》的歌手將合力演唱連串廣東歌；「剪裁魔法賀台慶」邀得多位重量級前輩穿上華麗服飾亮相，將《剪裁魔法師》cat walk帶到台慶舞台；以及集結《中年好聲音》等歌手參演，只此一場的大型「感恩有您」音樂劇。
此外，一眾藝員歌手將會盛裝亮相58周年TVB台慶，屆時踏上紅地毯隆重登場，TVB官方YouTube頻道、娛樂新聞台YouTube頻道及其他社交平台於下午6時開始直擊紅地毯盛況。至於由觀眾及評審投票選出的「myTV SUPER 2025 萬千星輝賀台慶 紅地氈最佳甫士男女藝人」獎項，將於節目中公布。