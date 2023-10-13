TVB四高層向員工發內部信流出 曾志偉：一直對無聊的炒作視若無睹

無綫近來屢傳出高層更迭消息，而日前《晴朗》主持郭志仁更在社交網表示:「聽聞大台好快會有變動」，並大爆曾掌管亞視新聞部的資深傳媒人關偉，將會接管無綫新聞部，又傳林家棟將會回巢擔任管理層。TVB 繼昨日（12日）回應表示感到匪夷所思，並指：「本台表達強烈的譴責，並將嚴肅追究其相關責任」後，今日再流出TVB四大高層包括曾志偉、曾勵珍、許濤和袁志偉致員工的內部信件。

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉

各位綜藝科同事：

最近，在媒體上有關於製作部及管理層變動的不實報導，我一直對這些無聊的炒作視若無睹，不給它任何回應；不讓它們有再次被利用炒作是唯一最好的治療方法。然而，這些造謠的人卻在不斷提升謠言的"創新"程度，他們的創意甚至比獎門人的遊戲節目更有新意！在此，我們實在沒有空間研究他們的動機，因為隨著56年台慶的臨近，我相信大家都已經全神貫注在自己的創作項目上。讓我們用節目；用收視來說話，這才是最正確的態度。 兄弟姐妹，大家要繼續努力！！

董事局主席及執行董事許濤

致員工的信

2023年10月13日—— 對於近期在媒體上流傳有關TVB管理層變動，以及部分前員工及業界人士重新加入本公司管理團隊的的傳聞及報道，我代表董事局在此再次聲明，這些傳聞及報道全屬無稽之談、毫無事實根據。

我們相信有人故意製造這些“假新聞”以引起混亂為目的。在這個「後真相、後事實」的年代，作為媒體界負責任的領導者，TVB有責任及時地，持續地揭露事實的真相。公司董事會今日已發佈官方公告澄清有關傳聞，對於在謠言中受到影響的人士，我們表示遺憾。TVB全體管理層致力堅守我們的角色和責任，不斷推動TVB的發展和提升。我們在電視和網上收視的領導地位無可爭議，有目共睹，在財務上的表現也不斷改善。請各位同事繼續努力，引領TVB在瞬息萬變的全球媒體和娛樂格局中邁向新的里程碑。

與此同時，作為TVB成員的我們每一位，必須以保衛家園的態度來維護TVB的聲譽。當面對虛假的報道及居心叵測的謠言時，必須堅定立場，站出來為真相辯護。

新聞部主管袁志偉

作為新聞部主管，我想向各位表達一些個人看法：

過去兩三年，不同媒體，不同傳媒人接二連三的發表類似的傳言，每次都重複相近的訊息。但經過時間證明，這些傳言都是不攻自破。由此看來，社會上是有一小撮人希望散播不利TVB的訊息，以達到他們所希望的目的。

每次傳言，或多或少都涉到新聞部在内，實在無奈！但作為新聞工作者，我希望大家都本著專業態度，在未查明真相前不作無謂臆測、更不作二次傳播，影響部門士氣。

在新媒體的競爭下，傅統媒體經營都受到致命性的衝擊，TVB自然不能例外。但公司管理層始終都對新聞部絕對信任並支持。事實證明，過去幾年無論是社會動盪、或是天災頻仍，無綫新聞總是走在最前線，在收視及口碑上都大幅領先對手。這都是同事團結一致、發揮專業精神及公司大力支持的成果！

我相信，在不久將來，同類傳言會不斷重覆出現，希望各同事到時都以平常心看待，一笑置之！

助理總經理（戲劇製作）曾勵珍

各位戲劇部同事：

相信各位也許有注意到，最近在一些媒體上流出有關某些人士會入主戲劇部的不實報導。本著對無聊炒作不作回應，免被再度利用作二次創作的原則，我本以為冷處理是最佳的回應。卻不料造謠者竟無限發酵，並創作出很多子虛烏有細節。堪稱比我們的創作部更天馬行空！

雖然公司行政辦公室已經向外發表了多次澄清公告，我仍想借此機會，親自向各位手足保証，那些只是一些居心叵測之徒捏造的謠言，我不想花時間去研究他們的企圖，因為我相信各位也一定同意，花時間去做好自己的工作，讓作品代我們表態，是更正確的態度。齊心協力做好我們的作品，用實力証明謠言是個笑話。