TVB女主持賴彥妤不斷重覆發問 郭富城秒回：我頭先咪講咗囉!

近年不少落選港姐被安排入《東張西望》及《娛樂新聞台》做主持，其中28歲的賴彥妤(Vivienna)曾參選2021年度香港小姐競選，並於廿八強止步，其後被安排到TVB 娛樂新聞台做主持，

郭富城日前(16日）現身公開活動，受訪問時被問到聖誕會否外遊，城城表示會有兩日假期：「我除咗會扮聖誕老人之外，今日出席海港城儀式，裡面有好多獨角獸、好靚嘅聖誕樹、好靚嘅燈飾，加上可以籌款，作為daddy，我會帶我啲小朋友同屋企人嚟呢度打卡，到時喺呢度見啦。」不過，在旁的TVB 娛樂台主持賴彥妤似乎完全沒有留意城城的說話，再問：「會唔會帶埋小朋友……」城城即謂「我頭先咪講咗囉」並望一望女主持後，再次表示：「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度……」

接著主持賴彥妤問「TVB台慶聽話你係會返去做表演嘉賓，係咪真？」，城城表示：「我係TVB出身，就可以知道我個心係點，今年55周年是好特別的日子，我聽到消息話今年台慶有當年我訓練班嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋。至於你話有咩活動，尊重返TVB啦，留返TVB公布。」城城其實已經俾左答案，但賴彥妤繼續追問:「即係confirm嗰日會出席嘅？ 」不過城城仍然耐心回答:「到時你咪知囉」，風度十足。其實今年5月時，賴彥妤已經擺過一次「烏龍」，她追問母親已離世的姜麗文如何慶祝母親節，訪問片段曝光後，不少網民都認為她完全冇做功課便去做訪問。