TVB娛樂新聞主播朱斐斐大爆藝人身價 公開片酬最高藝人：已經是天價

TVB藝人朱斐斐投考第26期無綫電視藝員訓練班入行，拍攝逾80部劇集，不過所飾演嘅角色大多屬客串性質，惟2017年朱斐斐於處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演高栢菲（少年）、2020年劇集《迷網》大學校花「阮燕菁」一角及2021年《寶寶大過天》印籍傭工Siti一角，令觀眾漸漸留意，去年更加入TVB娛樂新聞台做主播，出鏡機會漸多。朱斐斐不時於內地社交平台拍攝短片分享演員生活，近日則開直播大爆TVB藝人嘅片酬身價。

郭晉安鄭嘉穎片酬7萬 朱斐斐在片中表示：「能讓蔡少芬感嘆，能讓汪阿姐說要漲價的就肯定唔係日薪208萬嗰種水平啦，視帝視后拍一集都係4、5萬左右，最多嘅可能有7、8萬一集。」朱斐斐列出部分TVB藝人片酬，包括鄧萃雯每集港幣80,000元、郭晉安、鄭嘉穎每集70,000、佘詩曼每集65,000元、林峯每集50,000元、郭羨妮每集45,000元。

鍾嘉欣片酬最高 朱斐斐又叫網民猜TVB片酬最高嘅藝人：「是的，就是鍾嘉欣。《星空下的仁醫》一部劇就係港幣300萬元，不過她當時好像拍了4個月吧，這麼一算她日薪也有2萬。如果在TVB的話，這已經是天價，畢竟TVB拍一集應該只有100萬的預算。」朱斐斐又透露自己當年喺訓練班工作一個月都只係得車馬費。