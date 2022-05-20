TVB將開拍港版《Penthouse上流戰爭》 6大靚女演員惹網民關注

曾志偉上年強勢回歸無綫做高層，並進行一連串嘅改革，早前有消息指佢邀請外援導演葉念琛開拍以大熱韓劇《Penthouse上流戰爭》為藍本嘅劇集《美麗戰場》（前名：《我的燦爛》），據知劇集將於6月開拍，而演員陣容方面就有緋聞情侶陳瀅和方力申、何依婷、劉佩玥、陳曉華、朱晨麗、蔣家旻和陳山聰等等。

葉念琛多次於FB更新消息

韓劇《Penthouse上流戰爭》喺前年播出時喺亞洲掀起追劇熱潮，而決心改革TVB嘅曾志偉力邀導演葉念琛開拍類似韓劇《Penthouse上流戰爭》嘅劇集。《美麗戰場》共20集，主要圍繞幾位女角色之間為復仇而明爭暗鬥嘅故事，講述唐家寶、唐昕、李靜兒和林小美原本係好姊妹，每逢有任何開心或傷心時都會互相分享和支持，不過可惜最終因妒忌而反目成仇、各⾛各路。

首次為劇集任監製同導演嘅葉念琛，多次喺社交網站更新劇集消息，早前表示努力為劇集選角及忙於閉關寫劇本，結果引嚟唔少演員舉手自薦想入劇組。最近佢宣布新劇《我的燦爛》改名為《美麗戰場》，並問大家期唔期待新劇。

演員陣容消息傳出後，唔少網民都留言支持，例如「陳瀅做女一、 有新鮮感」、「陳瀅、陳曉華靚女啊，今次有機會證明自己實力」、「女角人選我覺得幾好，想知仲有咩男角」、「藝員陣容都吸引，多新一代演員」、「新名無咁娘，加入何依婷拉低平均年齡，好事」及「有陳瀅+劉佩玥組合都ok，好耐未見佢兩個再合作」、「呢6位女角難得都唔黑人憎，可以留意吓」等等。

原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載