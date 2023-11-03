TVB將開拍香港版《黑暗榮耀》　楊茜堯回歸與林夏薇演技大鬥法

由宋慧喬主演嘅Netflix韓劇《黑暗榮耀》（TheGlory）喺全球爆紅，早前已經傳出TVB有意參考準備開拍港版，最近終於有新消息啦！有指TVB落實開拍，劇名定為《黑色月光》，由監製鍾澍佳完成台慶劇《新聞女王》後便投入新劇籌備工作，預計將於12月開拍。
有指劇名定為《黑色月光》
女主角方面，劇集搵嚟相隔7年重返TVB嘅楊茜堯擔正做女一，夥拍另一視后林夏薇，可謂演技大鬥法。至於男主角人選方面，暫時未有定案。
楊茜堯喺1999年參加藝員訓練班，畢業後就喺《萬千星輝賀台慶》擔任歡樂小姐，之後就被睇中開始參與劇集拍攝。楊茜堯喺拍劇初期飾演路人甲居多，不過佢仍然默默耕耘，直至喺《婚前昏後》中飾演張可頤細妹而開始被人留意。
多年嚟楊茜堯有唔少經典角色，例如《賭城風雲》Mimi、《溏心風暴之家好月圓》孫皓月、《宮心計》麗妃及《On Call36小時》魚仔等等，更憑《名媛望族》康子君一角勇奪視后寶座，成為無綫當家花旦之一。
繼2014年《收規華》後再次合作
佢喺2016年4月正式離巢TVB，喺2017年7月曾以外邀方式參演《再創世紀》，再無接拍任何無綫自家劇集，而《家族榮耀》則為外判劇。有指今次佢喺《黑色月光》嘅角色與宋慧喬喺《黑暗榮耀》嘅角色非常相似，都係以多年被霸凌虐待後實行復仇大計有關。
至於另一女主角，2009年喺北京中央戲劇學院戲劇學院表演系畢業嘅林夏薇，出道時憑住「林峯堂妹」之名加入娛樂圈，當時唔少人認為佢係靠關係入行。之後，佢默默耕耘參演唔少劇集，例如《衝線》、《天眼》、《乘勝狙擊》、《十二傳說》等劇集，成功憑精湛演技大受好評，擺脫「林峰堂妹」嘅稱號，並喺《萬千星輝頒獎典禮2021》憑《七公主》顧語嫣一角奪得視后寶座。據講佢今次喺《黑色月光》將會罕有飾演大反派，亦係繼2014年《收規華》，二人再次合作大鬥演技，令人相當期待。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈