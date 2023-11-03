TVB將開拍香港版《黑暗榮耀》　楊茜堯回歸與林夏薇演技大鬥法

由宋慧喬主演嘅Netflix韓劇《黑暗榮耀》（TheGlory）喺全球爆紅，早前已經傳出TVB有意參考準備開拍港版，最近終於有新消息啦！有指TVB落實開拍，劇名定為《黑色月光》，由監製鍾澍佳完成台慶劇《新聞女王》後便投入新劇籌備工作，預計將於12月開拍。

有指劇名定為《黑色月光》

女主角方面，劇集搵嚟相隔7年重返TVB嘅楊茜堯擔正做女一，夥拍另一視后林夏薇，可謂演技大鬥法。至於男主角人選方面，暫時未有定案。

楊茜堯喺1999年參加藝員訓練班，畢業後就喺《萬千星輝賀台慶》擔任歡樂小姐，之後就被睇中開始參與劇集拍攝。楊茜堯喺拍劇初期飾演路人甲居多，不過佢仍然默默耕耘，直至喺《婚前昏後》中飾演張可頤細妹而開始被人留意。