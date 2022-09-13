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娛樂
2022-09-13 12:32:42

TVB御用師奶黃梓瑋進軍內地 被星探發掘入行曾參演成龍電影

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TVB御用師奶黃梓瑋進軍內地 被星探發掘入行曾參演成龍電影

TVB暗藏唔少甘草演員，其中黃梓瑋多次於唔同劇集飾演師奶角色，演得維妙維肖，被譽為TVB御用師奶。日前黃梓瑋於小紅書開設「盛譽港真靚貨」頻道，與李曼芬等多位TVB資深綠葉藝人拍片力Sell港貨及介紹香港文化。

黃梓瑋現時與TVB簽定基本藝人合約；1996年加入TVB至今，參演過逾百部劇集，演過清潔工、宮女、村民、空姐、急症室護士等，但最令觀眾有印象嘅都係師奶角色。而其實黃梓瑋當年係誤打誤撞入行，畢業後做過會計，又試過創業開時裝店，咁啱嗰陣商台請人，於是膽粗粗見工，最後入咗廣告部做，一做就做咗3年半。期間被星探發掘，上訓練班後獲派參演成龍電影《城市獵人》。黃梓瑋因而喜歡咗演戲，得到《破壞王》、《審死官》、《鐵雞鬥蜈蚣》和《黃飛鴻對黃飛鴻》等多部電影演出機會，又成為亞視、港台電視部、有線特約演員，同時由商台轉工至飛圖唱片宣傳部，一邊打工一邊拍戲，及後轉為簽約TVB，由路人甲做起。不過，黃梓瑋認為演員就係要演繹唔同角色，亦唔介意被定型，但都想演吓精神分裂或大律師呢類專業角色。

另外，加入TVB多年嘅黃梓瑋與唔少演員變得友好，拍攝《公公出宮》時因荷爾蒙影響暴肥三十磅，韓馬利與廖麗麗分別叫佢跳舞做運動及介紹睇中醫針灸，令佢好快回復之前磅數。

黃梓瑋

黃梓瑋

黃梓瑋

黃梓瑋

黃梓瑋

黃梓瑋

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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