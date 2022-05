TVB御用醫生郭田葰宣布離巢 做百分百自由人

TVB接連有藝人離巢,除了余德丞之外,還有「TVB御用醫生」郭田葰(Marcus),他今日(5月1日)凌晨在社交平台宣布與TVB結束13年賓主關係,他寫著:「今日我係100%自由人,因為我已經約滿工作了13年的TVB。感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們,以及一眾工作伙伴(you know who you are)。相信一定會有朋友問:『你唔喺已經自由身咗好耐了嗎?』其實由2015年開始,我跟舊公司已經轉為part-time合約關係,所有電視以外嘅工作,包括:主持 、廣告、培訓等等,都係由我或經理人親自處理同接洽。所以當時可以話係99%自由人,而今日就正式成為100%自由人了。」

毋懼轉變

Marcus於8歲時隨印尼華僑父親及家人移居印尼,其後往澳洲升學,於墨爾本蒙納士大學醫科畢業,2009年回港參加香港先生選舉,從而加入TVB,13年來多演醫生角色,代表作有《On Call 36小時》飾演的湯漢邦和《巴不得媽媽》的程琛等,亦曾為《白色強人》提供專業醫學意見。他表示,「從8歲開始,我就隨着父母移居到不同地方生活:星、馬、印尼、澳洲...等地,每隔幾年就轉換一次生活環境,再由零開始接觸不同的文化,學習和不同地方的人相處,學習了許多逆境生存的道理。畢業後,更由原本的『醫生』轉變為『藝人』,似乎『轉變』已成為了我人生中不可分割的一部分。知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重『轉變』,需要花時間去適應同重新學習,跳出『舒適圈』或許不容易,但各位朋友記住一定要『勇敢+樂觀+正面』去面對這些『轉變』,因為每一次的『轉變』就代表你已經更近一步邁向你嘅『理想生活』,成就更好嘅你。Never be afraid of change﹗Always look forward to exciting times ahead﹗」