TVB推《聲秀》新節目發掘樂壇素人 曾志偉：圓夢趁後生

曾志偉盼更多年輕人能參賽

TVB於昨天（3日）舉行全新歌唱節目《聲秀》招募記者會，為發掘有潛質樂壇新星進行招募，歡迎16至30歲人士報名參加。一眾選秀界前輩包括蘇永康、譚耀文、劉浩龍、胡鴻鈞、吳業坤、谷婭溦、冼靖峰、張馳豪等，聯同曾志偉一起現身記者會，公布香港區的招募詳情。 曾志偉接受傳媒訪問時表示：「《聲夢》得1、2啦，跟住《中年好聲音》嚟到第三屆喇，非常之成功，變咗好多年輕嘅會話幾時又輪到我哋啊？因為《中3》大家都知，都係35（歲）以上嘅香港參加者，𠵱家有好多都蠢蠢欲動，但得十幾歲或者廿幾歲咁點算啊，所以就做返個為年輕人，畀個平台佢哋，就一齊參加啦。」

「諗一諗就過咗㗎喇」 他又謂：「今次就變為16至30（歲），等年紀大返啲嘅年輕人一齊去參與。《聲秀》包含了《聲夢》、《新秀》、《巨聲》呢3個TVB 30幾40年嚟成功嘅選秀節目，亦都出咗好多巨星，由梅艷芳開始到蘇永康、許志安，呢啲都係新秀出嚟。當然一班《巨聲》、《聲夢》嘅年輕人，更加希望畀年輕人見到，有咁多巨星喺度出嚟，每一位嚟參賽嘅都係剎那間嘅動力，想參加就唔好諗喇，報名先啦。諗一諗就過咗㗎喇。過咗又一年㗎喇，可能你又做咗另外嘅工作，要圓自己嘅夢趁後生，做咗佢啦！」

被問到藝人能否參加《聲秀》？曾志偉回應：「原則上Artist都可以參加，但我哋梗係鼓勵更加多素人啦。如果Artist未參加過歌唱比賽嘅，只要佢哋想嘅，我哋都會畀機會佢嘅。」

他提到導師及評審人選：「今次有阿公佢哋出嚟，佢哋唔止擔任評審，我哋希望畀多啲時間佢哋，成為更多陪伴佢哋成長嘅導師，唔止一群人得一個導師，我哋希望小範圍啲，一個人可能睇兩、三個，三、四個，陪住佢哋成長，更加能夠畀佢哋經驗同分享。我都仲未同佢哋傾，佢哋唔止係做導師，可能會幫佢哋一齊唱。《中年好聲音》都有好多會一齊助唱，希望呢班大師兄出嚟幫年輕人，除咗將經驗同佢哋分享，喺舞台上可以畀大家見到。」

「佢點諗到自己攞冠軍呢」 跟《新秀歌唱大賽》、《超級巨聲》、《聲夢傳奇》一樣為新秀比賽，不過曾志偉指《聲秀》有別於過往得節目：「未必去到（《中年好聲音》）咁長，但都唔會短。Tips係有熱誠，其實有熱誠就得㗎喇，只要你鍾意唱歌就嚟啦。就似《中1》嘅吉吉咁，其實佢50強已經叮咗返屋企，叫返佢返嚟，佢點諗到自己攞冠軍呢，直情改變咗佢一生。所以每個人嘅成長，其實好多路係真係估唔到，但呢個正正就會影響你一生。既然有興趣點解唔嚟參與下呢。」