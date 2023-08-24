TVB推4大重量級劇集　 鄧萃雯黎耀祥CP回歸開拍《巾幗梟雄4》

TVB宣布旗下附屬公司77工作室有限公司，將與騰訊視頻旗下上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司合作，共同製作4部重點劇集，包括《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《刑偵12》，並將提供2千套劇集於騰訊播放，等更多內地觀眾認識港劇。當中，最令人期待嘅必然係由2020年已傳出開拍消息嘅《巾幗梟雄4》。
其實，由黎耀祥、鄧萃雯主演嘅《巾幗梟雄》系列於過去已多次傳出開拍，鄧萃雯曾表示自己已將檔期騰空，黎耀祥又曾坦言自己隨時可以埋位，不過有指因投資方突撒資及疫情影響而打消計劃。
楊明刑滿出獄後第一套正劇角色
直至今年初，鄧萃雯分享與黎耀祥及《巾幗梟雄》監製李添勝、編劇張華標飲茶合照，寫道：「等下次的天作之合」，加上今年4月黎耀祥曾透露會返TVB拍劇，令人又再對續集充滿希望。事隔7年，《巾幗梟雄4》終於宣告開拍，一班「柴九CP」粉絲絕不容錯過。
另外，《企業強人》將講述大灣區企業家風雲，有傳由兩大視帝陳豪和譚俊彥主演，女主角方面則由龔嘉欣脫穎而出；警匪劇《反黑英雄》由陳山聰和袁偉豪擔任男主角，陳山聰將演出執法人員，袁偉豪則演大反派，劇集仲有楊明加入，與袁偉豪一同飾演反派，亦係佢不小心駕駛罪名刑滿出獄後第一套正劇角色；最後一套則係懸疑推理偵探劇《刑偵12》，據悉劇集由12個案件組成，有觀眾估計係《刑偵日記》續作。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈