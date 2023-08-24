TVB推4大重量級劇集　 鄧萃雯黎耀祥CP回歸開拍《巾幗梟雄4》

TVB宣布旗下附屬公司77工作室有限公司，將與騰訊視頻旗下上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司合作，共同製作4部重點劇集，包括《巾幗梟雄之懸崖》、《企業強人》、《反黑英雄》及《刑偵12》，並將提供2千套劇集於騰訊播放，等更多內地觀眾認識港劇。當中，最令人期待嘅必然係由2020年已傳出開拍消息嘅《巾幗梟雄4》。

其實，由黎耀祥、鄧萃雯主演嘅《巾幗梟雄》系列於過去已多次傳出開拍，鄧萃雯曾表示自己已將檔期騰空，黎耀祥又曾坦言自己隨時可以埋位，不過有指因投資方突撒資及疫情影響而打消計劃。