TVB搞經典劇投票 最高票劇集11月起深夜重播 收視麻麻嘅《飛女正傳》都入圍

今年係TVB 55周年台慶，多年來以劇集主導嘅大台，收埋唔少經典劇放喺深夜重播。而家TVB就搞一個經典劇投票，等觀眾投選最想重播劇集，最高票嘅將會由11月起重播。

投票將20套劇集分成兩組，「我們的...」系列10套候選經典劇分別係《上海灘》、《千王之王》、《鹿鼎記》、《孖仔孖心肝》、《大時代》、《男親女愛》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》；至於「難忘記...」系列10套候選經典劇則有《啼笑因緣》、《輪流轉》、《山水有相逢》、《天師執位》、《黃金十年》、《老友鬼鬼》、《火玫瑰》、《無頭東宮》、《飛女正傳》及《EU超時任務》。

究竟點為之「我們的...」同「難忘記...」？官方並無解釋。但係「我們的...」明顯難揀，尤其是有大熱門《大時代》、當年收視之冠《男親女愛》、古天樂都要拍返電影版嘅《尋秦記》，仲有《衝上雲霄》、《天與地》及《使徒行者》呢3套近十年經典，好似播邊套都冇太大異議。

反觀「難忘記...」就難搞少少，蔡少芬擔正嘅《飛女正傳》甚至係當年收視排名較後嘅作品，口碑亦麻麻；《啼笑因緣》、《輪流轉》、《山水有相逢》、《天師執位》、《黃金十年》劇齡至少36年，未必吸引到年青觀眾投票。論好睇程度，《老友鬼鬼》、《火玫瑰》同《無頭東宮》最有機會。

而家深夜重播劇時段播緊萬梓良、黃日華、劉青雲等主演《成吉思汗》（1987年首播，共10集），而接力就有由鄭少秋、汪明荃、梁朝偉、周星馳等主演《大都會》（1988年首播，共5集）。跟住就會播9套電視電影，有《霓虹姊妹花》、《難民營風暴》同《特警90 III明日天涯》呢幾套經典。

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