TVB深夜重播《富貴門》卡士勁豪華 羅嘉良強姦袁詠儀極震撼

呢期TVB深夜重播《大頭綠衣鬥殭屍》當係為鄭秀文攞影后贈慶，即使套劇已經係30年前出品，但係反應相當好。星期四晚接力播放嘅會係2009年台慶劇《富貴門》，論卡士直情係誇張級數，有多年冇拍港劇嘅呂良偉、戚美珍同袁詠儀，有當時一線嘅馬德鐘同郭可盈，有等住上位嘅馬國明、陳敏之同王浩信，仲要加多個家燕姐。

第1集

日理萬機的銀行家卓一元(呂良偉飾），想到自己父親崇禧（劉江飾）在沙巴失蹤了年半而感失落，妻子賀爵年（戚美珍飾）只得努力安慰他。銀行總務部經理戴永祿（許紹雄飾）趕到卓家，說因為程序出錯，銀行竟將一批仍收藏著客人物品的保險箱送到廢鐵回收廠……元即時召回擔任企業傳訊部總監的妹妹卓一心（袁詠儀飾），及營運總裁高拓民（馬德鐘飾）回銀行開會；當元發現父親的保險箱也被運到廢鐵回收廠後，竟直接趕到回收廠。民欲把犯錯的經理解僱，但有人提出該人是銀行副主席董天祝（劉兆銘飾）的親戚。沙巴方面的來電，他們建議元中止維持了年多的搜索行動……常開眉（薛家燕飾）度假完畢回到卓家，祝卻特意讓她知道元停止搜索禧之事；眉在眾人前怒斥兒子更離家出走，幸得女兒心阻止母親，更說出今天是元的生日。民為元送上生日禮物，原來是禧的保險箱……

第2集

老千兄弟沙富來（羅嘉良飾）與沙寶來（馬國明飾）剛回到沙巴，卻發現已有江湖中人在等候他們。富因出售假古董欺騙了富豪金錢，因此限時籌回五十萬，不然就取去弟弟寶的性命。元與心兄妹與禧生前委託的私家偵探見面，更因此了解到父親當年到沙巴就是為了尋覓一直失去聯絡的私生子一鳴。心與民發現祝因親信被辭退一事心存不滿，更欲利用傳媒力量威脅元；元反客為主，祝被元擺了一道，氣得竟直接向眉投訴。心代兄長與私家偵探到沙巴尋訪一鳴，但心竟出錢要他作假。富看到手戴名貴鑽戒的心。於是他扮作導遊，將心引到郊外，讓眾歹徒行劫她……

第3集

富發現歹徒不只打劫心，竟還將她綁架；富悄悄欲救走心，在中途更被斬傷。心求救後折返，卻發現富已消失無蹤……富兩兄弟到去世女屋主病歿兒子的家搜尋遺物時，發現了……元與私家偵探突然出現；富看到是個發財的大好機會，於是兄弟努力合演一場好戲，令元相信富是自己同父異母的弟弟。元向富說出自己此行是代替父親補償他，更說禧在遺囑上把第一間購入的別墅贈予他，元更請他到香港一行。眉因受雜誌訪問，於是眉往別墅尋回當年衣飾，年卻發現了真正屬於眉的鑽戒。年為免事件曝光欲將戒指偷走，卻被眉發現……

第4集

元邀請了富與寶到香港，年發現後，忍不住說丈夫把麻煩帶回了香港。富帶同弟弟四出購物時竟在商場中再遇心……元帶富及寶看禧的別墅，眉聽到兒子向富說出這別墅將贈予他，忍不住怒斥兒子。卓家家庭律師的楊廷勛正與祝打高爾夫球時，眉突然出現；三人正爭持不下時，祝的律師女兒祝令姿（郭可盈飾）剛好自英國回港。元正為母親反對之事頭痛不已時，眉突然回家，更說出令姿將代表自己與元打官司……年重遇姿，令她不禁想起自己當年步入教堂前，祝曾與她提過的說話……心到酒店欲見鳴這位異母兄弟，但卻撲個空，之後心發現富……

第5集

心為了作弄富，竟惹警察出現……元約富見面，向他提出以現金代替別墅，富聽後不禁心花怒放。姿陪眉跳舞，更成功說服她以金錢打發那位「私生子」。眾人再次會面，但眉卻突然怒上心頭，說不承認丈夫有私生子……富不欲事件失控，高調帶寶離開香港。祝向女兒說出，當年在元的婚禮上私下與年見面對話時內容。元發現姿態度大變；當姿在停車場指責他時，剛巧年駕車而至……在卓家舉行聖誕宴會上，姿終有機會與年獨處與她傾談……在宴會上民刻意取笑心，令她大為不滿。富想出了新主意，竟成功引眉到沙巴……

第6集

富帶眉到山上，想不到眉竟遇到如禧打扮的人……富揹眉追截那人，更覓得禧的墳墓。元發現有人在銀行大堂大吵大鬧，原來有玩具商人指因銀行疏忽，導致他的貨物沒法運出海外要求賠償。勛與元說將商議賠償的工作交託給姿，姿偕男友狄勤調查有所發現……事情圓滿解決，元宴請姿與勤回卓家吃飯；姿喝酒過多胃痛，請勤替她取藥，當姿看到持藥之人出現時，卻習慣性地與來者擁吻……眉決定帶富認祖歸宗，寶亦隨行回港。眉終與家人說出自己是到沙巴尋找禧之事，更說為完成丈夫遺願，接受「一鳴」這個私生子，心聽後大發脾氣。

第7集

心取出早前富交給自己的空盒子，發現當中邀約她在除夕夜見面的字條。心應約卻遍尋不著富；富突然出現更依約向她送上名貴手表，兩人心意相通當街擁吻。尾隨心的民，發現她與富當街擁吻，不禁呆立街中……眉當眾宣布已邀請「一鳴」參加，心發現進入卓家的竟是富；富看到自己的意中人是卓家的二小姐，亦不能反應過來……心表面上接受富是自己兄長一事，但周遭都知她甚為不快；民為了開解心，特意帶她參與滑翔降傘運動。眉帶富與祝見面，富更成功令兩老眉開眼笑。在禧的追思會上，眉與各家人各自說出對他的懷念……

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈