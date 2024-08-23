TVB版《流星花園》點拍？　網民：周嘉洛同郭柏妍做主角

網民對於F4人選好大反應。首先，台版由言承旭演嘅道明寺換上周嘉洛的話，有人話二人身高差距太大，加上言承旭嘅輪廓同顏值真係冇得輸，好難相題並論。根據官方資料，周嘉洛身高1米78，言承旭有1米83，其實唔係爭太遠。角色個性孤僻但相當靚仔嘅花澤類，由丁子朗演都被認為格格不入，有留言認為同「朱凌凌」吳偉豪交換似乎有得諗。

近年TVB力捧一批30歲樓下嘅新生代，於是網上有討論，假如TVB翻拍港版《流星花園》，選角應該點安排。網民建議杉菜由郭柏妍飾演，周嘉洛演道明寺、丁子朗演花澤類、孔德賢演美作，而西門就由吳偉豪飾演。

偶像劇《流星花園》2001年喺台灣推出後，旋即紅遍亞洲，劇中飾演F4及杉菜嘅周渝民、言承旭、朱孝天、吳建豪及大S徐熙媛紅足咁多年，多個東南亞地區都有翻拍。

朱晨麗反串做道明寺

至於杉菜人選冇太大異議，但原post主認為搵至王浩信反串做杉菜，朱晨麗反串做道明寺……亦有網民話呢個提議人選，就好似將《愛．回家之開心速遞》入面「島大」嘅角色套入去，套劇可以考慮叫《島大花園》。

新生代論知名度同前輩有距離，因此有人想睇千禧年上位嘅TVB小生花旦拍《流星花園》，搵佘詩曼做杉菜，道明寺、花澤類同美作就分別由林峯、黃宗澤、吳卓羲擔演。係幾適合嘅……廿幾年前的話。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈