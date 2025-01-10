TVB盆菜宴｜許濤宣布仝員加人工 曾志偉︰捱過最困難嘅3年

無綫今日在電視城舉行「TVB職藝員聯歡晚宴2025」，筵開120圍盆菜。行政主席許濤上台表示公司的財務表現不斷改善，今年更可以轉虧為盈，即場宣布所有員工都可以加人工。曾志偉在影大合照時，就提到自己回TVB時，是公司最低潮的時間。

許濤在會上表示2024年是難過的一年，外圍經濟環境、甚至媒體娛樂行業，都要面對好大挑戰。他表示公司今年成功面對挑戰，在業務上及節目上都獲得認同。他說︰「公司係年年虧損之後，由今年全面轉正！為咗俾你哋更多動力同表示答謝，公司會透過人事部執行加薪嘅動作，每一個部門都有得加！」

他表示加多少就係論功行賞，「只要覺得自己好有貢獻，或者覺得自己非常有潛質，必須好有力咁樣展示喺部門主管，數字（薪酬）就會比你想像中更加高，最後再一次多謝大家有更好嘅2025年。」全場所有人聽到加人工之後，立即歡呼拍掌。