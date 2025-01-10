TVB盆菜宴｜陳豪盼李佳芯外闖有好發展 譚俊彥唔覺戴耀明做茶記係降呢自己

無綫昨日(9日)在電視城舉行「TVB職藝員聯歡晚宴2025」，筵開120圍盆菜。陳豪表示自己近乎年年都出席，知道不少同事先後離開公司，更加珍惜每次一齊相聚的機會。譚俊彥稱過去大家都因為有工作，很難聚首一堂，因此今次是最好的機會跟大家一齊食飯。

二人一同角逐視帝，陳豪表示最開心可以跟譚俊彥一齊角逐，但誰拎都沒所謂，譚俊彥最希望劇集各人都可以有好的成績。問到如果要揀一個後生拎視帝獎，他們表示很希望年輕一輩拎獎，「我哋都希望年青演員加把勁，愈後生去拎視帝，一定支持，因為娛樂圈要年青化，大家都要努力，機會就係度，就要睇大家點樣突圍而出。」

談到譚俊彥的好友戴耀明早前去茶記打工，他表示有關心一下對方，「職業不分貴賤，我自己返到公司都係要洗碗，只要可以支持到自己生活，靠自己對手賺取收入過活係件開心事。」陳豪續指戴耀明並非圈中第一人要靠其他工作幫補收入，能夠維持收入不應感到羞恥，只要再有機會當演員便可以繼續拼搏，如未有機會便做其他工作，也是一個很正常及明確的選擇。