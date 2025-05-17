TVB節目巡禮｜陳自瑤展示自信胸再晒靚背 大讚林保怡係天生演員

陳自瑤的打扮是眾女星中最有睇頭。(娛樂組攝)

《2025 TVB 年中節目巡禮》昨日(16日)舉行，出席的女星都打扮靚靚到場，雖然不及台慶或頒獎禮般盛妝出現，但都不乏低胸露背的衣服，當中以陳自瑤(Yoyo)最有睇頭，前面大deep V加後面大露背，展示美好身材。

曬足兩日

Yoyo剛有新的豐胸廣告出街，問到是否特意展示成果，她笑謂︰「我要尊重個場合，同埋覺得呢條裙幾靚，都係咁啱！當然如果大家覺得靚，都係我盡代言人嘅責任。」她透露已成為豐胸代言6年，現正洽談下一個合約。

她又透露拍攝當日為了再好看些，近乎全日不進食，最難忘是當日暴曬。她說︰「大家見到啲相好靚，但之前拍攝時候好辛苦，基本上都要拍兩日，暴曬足兩日。上一次拍係全身都紅晒，靚嘅背後係好大付出。(有海浪拍打你嗰張係咪好難影？)都係，啲浪好大，仲要個身要挺直，保持住唔好跌，死撐咁影，又要做埋表情，影到好多張先有嗰個效果。」