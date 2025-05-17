TVB節目巡禮｜陳自瑤展示自信胸再晒靚背 大讚林保怡係天生演員

《2025 TVB 年中節目巡禮》昨日(16日)舉行，出席的女星都打扮靚靚到場，雖然不及台慶或頒獎禮般盛妝出現，但都不乏低胸露背的衣服，當中以陳自瑤(Yoyo)最有睇頭，前面大deep V加後面大露背，展示美好身材。
曬足兩日
Yoyo剛有新的豐胸廣告出街，問到是否特意展示成果，她笑謂︰「我要尊重個場合，同埋覺得呢條裙幾靚，都係咁啱！當然如果大家覺得靚，都係我盡代言人嘅責任。」她透露已成為豐胸代言6年，現正洽談下一個合約。
她又透露拍攝當日為了再好看些，近乎全日不進食，最難忘是當日暴曬。她說︰「大家見到啲相好靚，但之前拍攝時候好辛苦，基本上都要拍兩日，暴曬足兩日。上一次拍係全身都紅晒，靚嘅背後係好大付出。(有海浪拍打你嗰張係咪好難影？)都係，啲浪好大，仲要個身要挺直，保持住唔好跌，死撐咁影，又要做埋表情，影到好多張先有嗰個效果。」
開心與袁詠儀林保怡合作
提到她在《模仿人生》以特別演出參與，她就大賣關子，但開心可以跟袁詠儀合作，「呢兩次拍劇最開心係劇本題材吸引，仲可以同前輩學嘢。好似就快播嘅《刑偵12》同保怡合作，《模仿人生》同靚靚合作，跟佢哋學到好好嘢，自己好多得著。」
《刑偵12》的預告見到Yoyo與一名女孩跟林保怡有互動，問到他們是否一家三口時，Yoyo就著大家留意劇情發展。她大讚林保怡是天生的演員，很有個性及想法的演員，「佢演繹方法係好有自己特色，好自然、好生活化演出，係好叻演員先做到，我好欣賞佢同喺佢身上學習好多嘢。」