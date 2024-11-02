TVB節目巡禮2025｜梁敏巧獲Baby face男追求感壓力 再次公開拒愛

梁敏巧表示從經理人口中得知Baby face男送了禮物給她，她表示是一些護膚品。問到有沒有跟對方交換電話，她表示沒有，因為節目的受訪者均由幕後工作人員聯絡。對於Baby face男突然向她猛烈追求，她笑得尷尬表示有些驚喜，因為訪問當天並沒有太多交流，笑言喜出望外。問到對方是否喜歡的類型，她表示自己喜愛有肉地的男生，認為有些安全感及好攬些，但Baby face就不是她杯茶，她說︰「我都係專心工作多啲。」

梁敏巧表示對方的公開追求令她大感壓力，連身邊的朋友也不停問她是否在30日後會做對方的女友，她坦言感情事一向低調處理。問到有沒有甚麼東西想跟Baby face男說，她說︰「繼續進步，努力提升自己。」

她稱除了《東張西望》的何生何太的個案最深刻外，在《呃錢》中的博士生上網買書被騙亦是其中一個難忘個案。提到早前《東張西望》攝影師葵涌採訪遇襲受傷兼毀器材，她說︰「因為我自己對於呢件事都係強烈譴責，同埋都好心痛，我哋同事都好努力工作，我都相信同事們係唔會挑釁，但佢用暴力對待我哋，我就好唔開心，我反而會努力工作。」她透露採訪前會先了解個案，如果知道被採訪者有些暴力傾向，會做定準備如帶備長遮。