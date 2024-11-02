TVB節目巡禮2025｜郭柏妍與羅天宇唔過電 來年有望穿泳衣拍綜藝

TVB節目巡禮2025於無綫電視假電視城1廠舉行，公布2025年重點劇集及綜藝節目製作，前後共播放了六部劇集及三套綜藝節目的宣傳片。郭柏妍有份參與重點劇集《金式森林》，而活動上亦預告她會拍攝綜藝節目，屆時她連同關楓馨、梁超怡和范莎莎主持《沙灘少女Beach Girls》，大會更惡搞她們的節目海報，非常搞笑。被問到會否穿三點式派福利時，就大耍太極。

郭柏妍表示自己尚有《奪命提示》、《麻雀樂園》，稍後亦會接拍另一套新劇，對於可以參與不同劇集拍攝大感開心。她透露在《金式森林》比較多跟羅子溢及羅天宇有對手戲，其中與天宇則是演歡喜冤家。提到羅天宇經常跟不同劇中對手傳緋聞，郭柏妍就表示跟對方不過電，在戲裡戲外都是好朋友。

跟羅天宇不過電 郭柏妍表示自己尚有《奪命提示》、《麻雀樂園》，稍後亦會接拍另一套新劇，對於可以參與不同劇集拍攝大感開心。她透露在《金式森林》比較多跟羅子溢及羅天宇有對手戲，其中與天宇則是演歡喜冤家。提到羅天宇經常跟不同劇中對手傳緋聞，郭柏妍就表示跟對方不過電，在戲裡戲外都是好朋友。