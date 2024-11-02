TVB節目巡禮2025｜陳曉華4部劇在手自封「劇后」一提朱敏瀚即詐唔知

TVB節目巡禮2025於無綫電視假電視城1廠舉行，公布2025年重點劇集及綜藝節目製作，前後共播放了六部劇集及三套綜藝節目的宣傳片。陳曉華合共有4部劇集，分別是《金式森林》、《死有對證》、《夫妻的博弈》及《新聞女王 2》，她亦不忘笑自己是「劇后」，坦言非常感謝公司給予這麼多機會。

她自覺很幸運，過去兩年都不停工作。提到她在活動上自認記性好，她指全因為拍劇練對白練出來。她說︰「我諗係因為拍攝《死有對證》的時候，一日拍十幾廿場，每一場三四頁紙都有好多對白，所以拍呢套劇加速咗我嘅短暫記憶。」

每當提及朱敏瀚時，陳曉華多次以「唔知呀」、「工作至上」，甚至哈哈大笑避開提問。問到如拍親熱場口，會否跟朱敏瀚報到或私下埋位試下，她說謂︰「哈哈哈！我係一個獨立個體！唔需要同其他人溝通！哈哈哈！」她又指如公司安排他們工作絕無問題，因為自己「咩工作都肯做」，並借羅天宇過橋兼宣傳《巾幗4》。