TVB被指收視率大不如前 網民提議重用「4小生」係派膠定可行？

TVB近年被指收視率大不如前，今年3月更宣布終止未達預期收視及經濟效益嘅節目，以節省多達2.6億元嘅年度營運支出。總經理曾志偉曾回應指收視率未能完全反映實際情況，因為有好多年輕觀眾都轉到網上或手機觀看，所以搵唔到收視率。

日前，有網民於討論區以「TVB好容易可以提高收視率！就係咁簡單！」為題作出建議，點名TVB可以多用4名藝人，包括陳金寶、黃耀英、曾展望、羅啟豪。網民建議：「6:30新聞：用陳金寶做主播。7:30東張：主力用黃耀英做主持。8:00愛回家：多比曾展望做主角。其它：全力捧羅啟豪、曾展望」，一班網民就覺得樓主係派緊膠，分別留言：「全部都唔靚仔」、「趕客？」、「續蝕大錢」、「倒閉前兆？」等等。

新面孔未至於無經驗

不過，諗深一層樓主嘅提議其實不無道理，事關呢4名藝人都算係近年嘅新面孔，而且又未至於無經驗，例如陳金寶係無綫新聞首席記者、黃耀英係《東張西望》廠景主持、《#後生仔傾吓偈》出身嘅曾展望曾客串《愛•回家之開心速遞》，以及羅啟豪係《中年好聲音》出身，安排佢哋多露面或有機會吸納更多觀眾。

另外，其實近年TVB搵嚟年輕一輩主持旅遊節目亦相對成功，例如《請1日假去旅行》分成多個系列，「東京篇」周奕瑋、陳嘉慧；「曼谷篇」李芷晴、何沛珈、「台北」金剛、余思霆呢幾個組合都贏盡口碑。至於近期播出嘅J2旅遊節目《自然系女子旅行》添食之作：《自然系女子日本旅行》亦保持到討論度，除咗林映暉冧莊主持，更加邀請到「樂天女孩」張雅涵、林莎、林襄做嘉賓，帶來新鮮感，所以網民提議用多啲新人都不失為一個好方法。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈