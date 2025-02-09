TVB賽馬日｜丁子朗高層前跳唱超緊張 洗靖峰獲超星團兄弟讚跳舞大進步(有片)

「TVB賽馬日」今日假沙田馬場舉行，亞洲超星團成員丁子朗、冼靖峰、黃奕斌(大Hugo)、黃星綽(細Hugo)和文佐匡(Sean)齊齊表演助慶，5人接受傳媒訪問，丁子朗直言受邀在一眾高層包括許濤、曾志偉、蕭世和等面前表演跳唱，既開心又緊張，冼靖峰認真表示，「無論甚麼場合的表演都會盡力做好，但今次份外緊張，因為老闆們喺台下看著。」丁子朗續說，「我們很明白如果們跳得不好，就不會再有下一次機會，所以每一次都以最後的機會來跳。」

至於高層的評價如何？他們笑言未有機會詢問，但自問已盡力，「我們為了今天的表演，昨天也特別book跳舞房加練幾個小時，雖然這首歌我們跳了幾次，但是我們也希望精益求精，每一次都不要讓觀眾失望。」細Hugo補充說，每次表演都會調整舞步，「要特別表揚冼靖峰，昨日才學新step，今日跳得無問題，跳舞進步咗，無跳過的step都學得快。」

文佐匡贏馬請食飯 首次為馬場活動表演，當然趁機下注，文佐匡就被爆贏馬，他興奮表示，「我與細Hugo出去睇衝線，叫隻馬keep住Keep住，跟住隻馬衝過終點線，幾正。」眾人隨即起哄要贏錢的Sean請食飯。丁子朗即將推出新歌，他表示心情緊張，「首歌籌備好耐，一直改咗好多個版本，上個月仲改緊，終於改到個鍾意嘅版本。」他笑言身邊的兄弟仍未聽過，叫他們在出歌時自己去聽，有助提高播放率。