TVB賽馬日｜姚焯菲落注輸錢 鍾柔美好想騎馬 林智樂原來係智慧擔當

「TVB賽馬日」今日在沙田馬場舉行，由鄭衍峰擔任開幕司儀，邀請張馳豪與化身財神的廖家爵率先現身跟一眾馬迷打招呼。姚焯菲(Chantel)、林智樂(Felix)及鍾柔美(Yumi)三人輪流上台表演，繼而合唱《紀念日》。

鍾柔美好想騎馬

三人表示是首次在馬場沙圈獻唱，心情非常緊張又開心，大讚氣氛很好，而感覺最特別是可以近距離見到馬匹出場。Felix表示張敬軒早前在同一地方唱歌，沒想過自己也會踏上同一個台。Yumi有學習騎馬，她表示一直對馬很有興趣，入場更有親切感。談到Yumi有沒有揀馬tips，她表示有少少心得，但自己一見到馬匹行出來時，便很想策騎。

問到他們有沒有拿tips下注，三人表示四圍問人，並稱大家都不約而同講同一隻馬，於是大家夾份下注，可惜最後輸悼。Chantel表示下注的金額不算大，笑謂輸掉不緊要，因為是一個很好的體驗。