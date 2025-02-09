TVB賽馬日｜姚焯菲落注輸錢 鍾柔美好想騎馬 林智樂原來係智慧擔當

「TVB賽馬日」今日在沙田馬場舉行，由鄭衍峰擔任開幕司儀，邀請張馳豪與化身財神的廖家爵率先現身跟一眾馬迷打招呼。姚焯菲(Chantel)、林智樂(Felix)及鍾柔美(Yumi)三人輪流上台表演，繼而合唱《紀念日》。
鍾柔美好想騎馬
三人表示是首次在馬場沙圈獻唱，心情非常緊張又開心，大讚氣氛很好，而感覺最特別是可以近距離見到馬匹出場。Felix表示張敬軒早前在同一地方唱歌，沒想過自己也會踏上同一個台。Yumi有學習騎馬，她表示一直對馬很有興趣，入場更有親切感。談到Yumi有沒有揀馬tips，她表示有少少心得，但自己一見到馬匹行出來時，便很想策騎。
問到他們有沒有拿tips下注，三人表示四圍問人，並稱大家都不約而同講同一隻馬，於是大家夾份下注，可惜最後輸悼。Chantel表示下注的金額不算大，笑謂輸掉不緊要，因為是一個很好的體驗。
姚焯菲讚林智樂有跳舞天份
談到Yumi跟Felix均不是表演個人歌曲，Yumi表示是公司安排，認為揀另一首歌曲會比較好氣氛，而且《狂野之城》亦是令大家認識她的歌曲。Felix表示公司給了幾首歌讓他選，當下才發現自己沒有輕快的歌曲，今次表演亦令他有意日後推出跳唱歌。他表示台上的舞步都是昨日才收到，自己只是邊看片邊學一些動作，自己也加了一些freestyle。現場所見，他的動作表現非常流暢，完全不覺只是學了很短時間，Chantel認為Felix很有跳舞天份，Yumi盼可以三人合作推出合唱歌，Felix笑謂可以三人組團。
爆張馳豪玩密室逃脫被咬
早前他們三人一齊北上歡度節日，Felix表示沒有參與他們滑雪的部份，但想起玩密室逃脫時，Chantel與Yumi只會大叫及躲在後面，而張馳豪則被人咬及推撞。Chantel與Yumi大讚全靠Felix才可以過關，如果沒有他看得明文言文的話，根本連第一關都完成不到。Felix表示自己因為很愛看古裝片，所以懂得那些字的意思。