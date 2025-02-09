TVB賽馬日｜曾志偉唔知員工加人工變減薪 自爆24歲孫碩士畢業

「TVB賽馬日」今日在沙田馬場舉行，TVB主席許濤連同多位高層曾志偉、蕭世和、樂易玲、曾勵珍連同超過50位藝人出席。眾人影大合照時，志偉未有為意大家在講「新年快樂」於是便起來，繼而急煞步伐再蹲下，幸未有失平衡跌倒。曾志偉接受傳媒訪問時，笑言很多人想輸錢，所以找他要tips，但自己就貼中了第一場，第二場就爭少少。

談到農曆新年如何過，他表示飛到加拿大探二女曾詠儀及孫兒，他說︰「每次見到個孫都發現佢大過咗，因為唔係成日見。好多人都唔相信我個孫24歲！好多人問我個孫鍾意玩咩，我話佢唔係玩公仔，今年碩士畢業啦！好難想像呢！」

上月主席許濤宣布公司全員加人工，但近日卻有傳員工加薪後削減加班費，變相減薪。志偉說︰「未有聽過呢啲嘢，加薪就加薪啦，應該冇咩cut，我未聽到，返去check吓先﹗」問到TVB未來的大製作，他表示除了華姐、全運會外，也有跟不同地方合作，但時間表很緊湊，要再相討，現時比較著重全運會宣傳。