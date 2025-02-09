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娛樂
2025-02-09 19:50:36

TVB賽馬日｜曾志偉唔知員工加人工變減薪 自爆24歲孫碩士畢業

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曾志偉成為不少人追問tips的對象。

曾志偉成為不少人追問tips的對象。(羅錦鴻攝)

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TVB賽馬日」今日在沙田馬場舉行，TVB主席許濤連同多位高層曾志偉、蕭世和、樂易玲、曾勵珍連同超過50位藝人出席。眾人影大合照時，志偉未有為意大家在講「新年快樂」於是便起來，繼而急煞步伐再蹲下，幸未有失平衡跌倒。曾志偉接受傳媒訪問時，笑言很多人想輸錢，所以找他要tips，但自己就貼中了第一場，第二場就爭少少。

TVB主席許濤率領眾人跟傳媒見面。 電視廣播有限公司總經理(節目內容營運)曾志偉先生(右)頒發獎盃予馬 主梁太(左)。(羅錦鴻攝) TVB 盃頒獎禮合照。(羅錦鴻攝)

談到農曆新年如何過，他表示飛到加拿大探二女曾詠儀及孫兒，他說︰「每次見到個孫都發現佢大過咗，因為唔係成日見。好多人都唔相信我個孫24歲！好多人問我個孫鍾意玩咩，我話佢唔係玩公仔，今年碩士畢業啦！好難想像呢！」

上月主席許濤宣布公司全員加人工，但近日卻有傳員工加薪後削減加班費，變相減薪。志偉說︰「未有聽過呢啲嘢，加薪就加薪啦，應該冇咩cut，我未聽到，返去check吓先﹗」問到TVB未來的大製作，他表示除了華姐、全運會外，也有跟不同地方合作，但時間表很緊湊，要再相討，現時比較著重全運會宣傳。

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曾志偉表示未曾聽過加薪變減薪。(羅錦鴻攝)

曾志偉表示未曾聽過加薪變減薪。(羅錦鴻攝)

提到曾寶儀病倒，自己也有去台灣探望大女曾寶儀。曾寶儀早前病倒宣布停工，他說︰「寶儀要監製電影又要做新節目，好忙。佢ok，多謝大家關心。做藝人忙係開心事，難得佢又做監製，成班好朋友一齊搞嘅，佢已經好番。(有冇同寶儀分享監製電影心得？)阿仔（曾國祥）比我叻好多，佢哋兩姊弟經常交流，阿仔最叻唔似我。」他稱早前北上錄影最後一集《聲生不息》及與有關部門、電視台相討全運會的轉播，連日來都是開會開過不停。

曾志偉用一千元買下唐詩詠的麵包。(羅錦鴻攝)

曾志偉用一千元買下唐詩詠的麵包。(羅錦鴻攝)

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