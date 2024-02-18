TVB賽馬日｜曾志偉拎500蚊買大粒雞蛋仔 幫高海寧買馬仔㩒唔切見財化水

羅天宇、張景淳及李興華合資的雞蛋仔檔在會場設有檔口，價錢由現場人士自由定價，因為所有款項都會直接撥作慈善用途。從TVB娛樂新聞台的YouTube直播頻道所見，羅天宇、張景淳及李興華拿住一盒裝有數粒特大雞蛋仔給曾志偉試食。曾志偉食過一粒之後，從褲袋拿出一疊500元鈔票，之後將500元送在盒上，之後三人再跟曾志偉合照。

開閘買唔切

其後去到TVB盃賽事，無綫高層許濤、蕭世和、曾志偉以及陳展鵬、高海寧以及應四位應屆香港小姐落場觀看賽事。其間有人問高海寧看好哪一隻，高Ling表示看好11號馬匹，但不知道如何購買，在旁的許濤著她找曾志偉下注，曾志偉於是用手機幫高Ling買11號，展鵬就表示看好「3、9、11」，由於就快開跑，志偉表示先幫高Ling買11號。

直播畫面見到志偉埋首按電話，未幾賽事開始，見到展鵬看好的3號及9號從後追上衝過終點，此事傳來志偉大叫的聲音，他說︰「買唔到呀！我想買3、9、11，我想㩒300蚊但㩒唔到，就開跑啦！」志偉一面無奈，而高Ling就對全鏡頭笑謂︰「哎呀！買唔到呀！」