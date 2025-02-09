TVB賽馬日｜洪永城唔知老婆M到嬲嬲豬？ 陳山聰驚聞李施嬅分手籲留空間(有片)

「TVB賽馬日」今日假沙田馬場舉行，陳山聰晨早完成渣馬半馬拉松賽事，以1小時55分的時間完賽後，即趕來馬場出席活動，雖然行程緊湊，但投注有嶄獲亦算意外收穫。洪永城太太梁諾妍亦有出戰半馬賽事，她在IG限時動態自爆出賽撞正月經來潮，但仍能以1小時53分完賽，成績理想。不過，洪永城對老婆在公開月事，有點不是味兒，「點解依啲要同大眾講？無Comment。」

驚聞老婆張揚月經來潮 原來3人於年初二亦有齊齊練跑備戰，不過洪永城沒有參賽，他解釋：「完成咗人生馬拉松已足夠(愛情馬拉松)，唔會再追求其他馬拉松。」談到老婆比賽撞正月事，他就作呷醋狀表示，「佢竟然對外講而唔係對屋企人講，點解依啲要同大眾講？無comment！」山聰完賽後出席活動，仍見精神奕奕，問到可會再挑戰全馬時，他直言暫未有考慮，因為忙於拍劇練習不足，已多年沒有在香港參加馬拉松賽事，今年只能參加半馬，1小時55分已自成績不錯，「如果我好似以前密集式訓練，成績會再好啲，真係年紀大，腳力唔夠，以前我會喺last 3km會衝返去終點，但今日有少少衝唔到，直至望到終點先衝到返去，跑完將獎牌送俾囝囝。」

陳山聰不知李施嬅分手 談到《金宵大廈》的好柏檔李施嬅在社交平台宣布與拍拖8年的未婚夫分手，陳山聰和洪永城同樣表示不知情，山聰表示，「施嬅係個好tough嘅女仔，平時見面同傾偈都唔會講感情事，幾個月前佢仲喺廣州做我演唱會嘉賓，大家俾啲空間佢，同埋送上祝福。」

洪永城強調不再添丁 洪永城一臉不是味兒，半說笑表示，「依家好多消息都是向大眾講先，唔會向身邊親戚朋友講，呢個時代係咁。」問到是否不滿時，他就連忙搖頭否認，並表示農曆年與太太往日本滑雪，順道為愛妻慶祝生日，開心愉快。他又沾沾表示今年落力訓練子女拜年，逗了不少利是。當然有來有往，他亦即場展示印有一家五口頭像的利是封，強調，「唔會再多成員，唔好再問我喇。」