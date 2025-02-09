TVB賽馬日｜陳展鵬囡囡新年斟茶心都甜 林夏薇做跟得夫人陪老公外遊工幹

陳展鵬、林夏薇今日到沙田馬場出席「TVB賽馬日」並擔任頒獎嘉賓。問到今個新年如何過，林夏薇表示昨日才落機，今日便出席活動，但很開心可以在年初二相約一班朋友團拜。她稱過去一直都很著重新年，但去年因為拍攝《黑色月光》未能團拜，今年終於可以跟大家聚一聚，接著便陪老公飛到外地工作，自己亦難得享受一個小假期。

展鵬稱由年初一至年初八都去不同地方拜年，已經有好幾年沒有試過。他稱派了不少利是之餘，也收到不少利是。問到他有沒有教囡囡要講哪些恭賀說話，他笑謂︰「學校教晒！連揮春都寫埋！」並稱女兒現階段只著重利是封的設計，入面的東西還是交由太太負責，更謂「可以幫補下！」

問到女兒有沒有特別鍾情的利是封設計，他表示囡囡愛收到卡通利是封，當中不乏近期大熱的卡通人物。他又指女兒今年學會新年要斟茶給長輩，「我以前好唔鍾意，覺得好老土，但依家感覺幾好，有小朋友斟杯茶俾自己係幾得意！」問到有沒有想過日後女兒出嫁斟的那一杯茶的感覺，他表示︰「起碼廿年後！要諗定？依家諗佢讀書同健康先，廿年後嘅嘢廿年先諗，咁早諗會甩頭髮。」

他又提到囡囡在講恭賀說話時，會加上「六個八」，「佢同我講『身體健康，6個8！』佢好鍾意諗啲嘢，佢就覺得好得意，佢個年紀可能大家唔明佢諗乜嘢，但總之好玩啦！」