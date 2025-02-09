TVB賽馬日｜馬國明高海寧恨到大馬謝票 回應0.7套賀歲片影評

馬國明、高海寧今日到沙田馬場出席「TVB賽馬日」並擔任頒獎嘉賓。二人主演的賀歲片正在熱播，早前他們也有出席謝票活動，馬明表示感覺很新鮮又開心，見到大家反應很好也不錯。高Ling表示早年亦曾參與謝票，但因為當時是一團人去謝票，而今次就只是跟馬明、導演去謝票，時間雖然急聲，但尾場比較多時間跟觀眾合照及交流。

早前有影評人批評有賀歲片只能看到「只看了0.7部」，高Ling表示每人有不同評價，不會因為一個人的理論而影響，「特別係市場個情況未必太好情況下，我覺得應該要多啲鼓勵，好似我會比錢睇晒咁多賀歲片，係出於一份支持。依家我哋可以做，就係帶多啲歡樂俾大家！要睇下你用咩角度去睇呢件事。」馬明表示每個人標準不同，難用一個人去代表所有人的聲音，並指賀歲片只是讓觀眾入場開開心心，亦明白每個人都有言論自由，自己會留意不同聲音。

對於他們主演的賀歲片在大馬表現不俗，高Ling指當地的賀歲片戰況激烈，有十多套，但得知當地的成績很好，心情興奮。問到會否考慮到當地謝票，二人直認恨到大馬跟大家見面。