TVB賽馬日｜09年港姐亞軍從曾志偉手上接過獎盃 獎門人預告復辦中華小姐

今日沙田馬場舉行TVB賽馬日，無綫上下總動員出席，包括有陳煒、陳展鵬、譚俊彥、張振朗、朱晨麗、高海寧、蔡思貝、何廣沛、劉佩玥、羅天宇、周吉佩、周嘉洛、黃子恆、馬貫東等，場面熱鬧。胡楓(修哥)再次扮財神，在會場大派利是，不少人都爭相跟修哥拜年，他表示很開心大家喜歡見到他以財神look出場，並祝大家身體健康，開開心心。 TVB 賽馬日共有 10 場賽事，當中「TVB 盃」於第八場上演，高海寧(高Ling)跟陳展鵬就睇中3號及9號，高Ling就特別看好11號，於是拜託曾志偉用手機下注。沒想到3號及9號真的跑出，奈何賽事開始，志偉最後未能成功下注，令高Ling未有錢袋落袋。

09年港姐亞軍李姿敏亮相 不過，這場賽事勝出的3號馬匹「增有」，練馬師為賀賢，亦是2009年港姐亞軍李姿敏的老公。兩公婆先後從曾志偉及無綫高層蕭世和手上接過獎項，根據無綫官方資料顯示李姿敏以馬主身份領獎，該馬匹的馬主為曾水達及馬藝，未知李姿敏是不是有別名叫馬藝，還是代他人領獎。 李姿敏是2009年港姐亞軍，同年冠軍為劉倩婷，她卸任後未有跟無綫續約，反而到外國讀書，未有從事幕前工作。李姿敏於17年下嫁比她大24歲的澳洲籍練馬師賀賢，二人育有兩名兒子。她曾表示父母反對過她跟賀賢一齊，二人分開2年之後再走在一起。