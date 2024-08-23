TVB都拍BL劇？ 顧定軒夥拍馮皓揚相差10年靠童顏補救

由顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝主演的10集新劇《我們家的料理》，逢周六晚10點50分及周日晚11點TVB Plus(82台)播出。《我們家的料理》每集都會藉劇情介紹美食，觀眾可以邊睇邊學，每集片尾會提供詳盡食譜介紹。
明晚(24日)介紹菜式包括︰煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律及壽喜燒汁煎牛扒。上周故事講到亮亮(馮皓揚飾)專誠跟少年廚神阿治(顧定軒飾)學整黑朱古力千層蛋糕，準備跟女友Jessica(倪嘉雯飾)箍煲，可惜最終難逃分手厄運。
新一集故事講述無聊在家的亮亮，半夜肚餓難耐走到阿治房間求救。阿治以一味煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律，為對方治好了「深夜總是餓症候群」。阿治同時決定重出江湖，因此邀請亮亮為新菜試味。之後在一次錯摸中阿治以為亮亮失戀想輕生，不斷以美食及好言相勸。當知道是一場誤會後，阿治為亮亮炮製了一款壽喜燒汁煎牛扒。但阿治的真摰感人留言，令二人關係變得有點微妙。
劇中演廚神的顧定軒接受訪問時表示本身略曉煮食，他笑說︰「因為之前有係 餐廳做過嘢，又係廚藝學院上過堂，不過都好耐無下廚直至拍呢套劇演阿治角 色，同煮食又近返。」他大讚劇中擔任廚藝顧問「廚界吳卓羲」湛錦鈿，因為 他設計劇中的菜式，精美得來簡單易煮，顧定軒又補充︰「拍攝前唯一擔心係 同馮皓揚年紀差咗10年，好在我都仲有啲童顏。」此外，劇中亮亮跟Jessica 一起經營一個IG帳號blingblingslasher，於劇中藉此不時放閃。有細心網民發現原來是真實公開帳戶，網民又在網上分享並留言推介此劇，表示「睇咗頭兩集，覺得幾得意，同睇開嘅香港劇集唔同……竟發現原來呢個IG係真」、「噚晚3點先瞓，因為睇咗呢套《我們家的料理》，好清新、好特別」。