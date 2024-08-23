TVB都拍BL劇？ 顧定軒夥拍馮皓揚相差10年靠童顏補救

亮亮半夜肚餓，阿治為他炮製了煙三文魚羽衣甘藍 couscous 沙律。

由顧定軒、馮皓揚、倪嘉雯、胡敏芝主演的10集新劇《我們家的料理》，逢周六晚10點50分及周日晚11點TVB Plus(82台)播出。《我們家的料理》每集都會藉劇情介紹美食，觀眾可以邊睇邊學，每集片尾會提供詳盡食譜介紹。

明晚(24日)介紹菜式包括︰煙三文魚羽衣甘藍couscous沙律及壽喜燒汁煎牛扒。上周故事講到亮亮(馮皓揚飾)專誠跟少年廚神阿治(顧定軒飾)學整黑朱古力千層蛋糕，準備跟女友Jessica(倪嘉雯飾)箍煲，可惜最終難逃分手厄運。