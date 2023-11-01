TVB配音員「小夫」林丹鳳及「港版吳謹言」何璐怡被指不獲續約 網民：粵語配音界玩完

唔少動畫於TVB播出時都會由專業配音員為卡通人物配音，一班專業配音員配過好多經典動畫角色，陪伴香港人成長。不過繼早前「靜香」梁少霞和「小丸子」鄭麗麗兩位配音員離職，近日第三代「小夫」林丹鳳及「港版吳謹言」何璐怡都已離巢TVB，二人分別入行40年及19年，有指離職原因係不獲TVB續約。

何璐怡則於2004年入讀第三期TVB粵語配音藝員訓練班，同年加入粵語配音組，曾為《延禧攻略》中「魏瓔珞」吳謹言配音，被封「港版吳謹言」；亦因曾經多次聲演由日本聲優釘宮理惠配音嘅動畫角色，獲網民封「港版釘宮理惠」，何璐怡又曾經為綜藝節目《好聲好戲》擔任評判，於節目中聲演陳安瑩喺《射雕英雄傳之華山論劍》裡面演出嘅「傻姑」一角，精湛嘅演出獲劉佩玥大讚「毫無破綻」。

網民感失望：粵語配音界玩完

其實早於8月底已有傳TVB配音組將掀開第三波裁員潮，當時無綫電視廣播有限公司企業傳訊部就回應傳聞，表示配音組每年中期會依照需求工作量及現有節目需求進行行政製作調整，係常規行政流程之一，強調流傳嘅消息並非事實全貌。不過，TVB今年已有共10位配音員離職，包括林國雄、盧國權、羅孔柔、梁少霞、鄭麗麗、張錦江、鄧志堅、謝潔貞、林丹鳳及何璐怡。現時TVB配音組只剩下49位配音員，據悉配音員離職潮仍未完，將陸續有配音員離職。

對於林丹鳳及何璐怡都走埋，網民都對TVB感失望：「呢兩個都走埋，要喺邊度先可以再聽到佢哋出色嘅配音」、「tvb一人同劇配n角時代來臨了」、「我要即刻投訴TVB，點解呢間電視台仲要縮水？點解有啲資深嘅CV會自然走人？」、「TVB 真係無藥可救」、「大台搞個好聲好戲最終目的唔係向自家配音員致敬，而係畀埋幕前演員上位食埋佢哋」、「差唔多解散配音組地步？」、「連年資唔高嘅台柱阿LU都唔續約，睇怕TVB真係山窮水盡」、「粵語配音界玩完」等等。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈