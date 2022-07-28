TVB高層爆曾比特將任大型餐廳集團代言人 香港網民唔多buy

曾比特（Mike）喺2019年參加ViuTV選秀真人騷《全民造星II》，之後獲導師Eric Kwok賞識及提攜，加盟環球唱片後發展不俗，其首支派台歌曲《我不如》更唱到街知巷聞。不過之後佢唔單止出現喺TVB，更北上參加TVB與內地芒果TV合辦嘅歌唱節目《聲生不息》，雖然被香港網民直斥佢「食兩家茶禮」，不過表現突出嘅Mike憑動人歌聲及爆炸頭造型喺內地爆紅，成功打嚮內地市埸，微博粉絲人數更有5千多飆升到99.3萬。

最近TVB高層商務營運總經理蕭世和喺Facebook上載一張與友人（當中包括有大型連鎖港式餐廳集團高層JoJo）食晚飯嘅照片，並分享佢哋喺飯局嘅對話，佢哋討論《聲生不息》及指曾比特同炎明熹喺內地差不多係一夜爆紅，連只合唱一首嘅表演嘉賓嘅糖妹亦知名度大增。喺講到《聲生不息》參加嘅歌手有排賺時，JoJo指將會搵曾比特擔任代言人，而Mike喺節目完結後留內地發展，所以廣告亦將會喺內地進行拍攝。

此PO一出，網民隨即議論紛紛，留言話：「件爆炸仔,好X煩. 又造作.」、「有幾多個上完大陸紅咗，返嚟香港都可以繼續紅 就算係大陸堅係紅既的士陳返到香港都 no one care」、「我真係恭喜佢呀 佢以後都唔使再返香港啦」、「曾比特係大陸又唔係超紅嗰隻，係香港又無人理，想吸引邊啲人買野」等等。

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