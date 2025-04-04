TVB魯振順控Cut Show削收入 曾志偉：長江後浪推前浪

魯振順

TVB行政主席許濤近日召集藝員返回公司出席會議，藉此聽取藝員意見，有指當天有近百藝員出席。綠葉王魯振順向許濤激動指近年不時Cut Show導致收入大減，而67歲的魯振順合約即將到期，未知他會選擇續約或離巢。曾志偉昨天（3日）出席《聲秀》招募記者會時，回應魯振順提出的訴求，大談影視行業與藝人的關係。 曾志偉接受傳媒訪問時謂：「因為嗰日我唔喺度啦，佢哋都有講返畀我聽。我哋都唔係話咩嘢特別嘅新聞，其實除住年齡嘅增長，好多藝人都會面對呢個問題，咁大個電視台有咁多個藝人，自己亦都係一個年紀唔細嘅藝人，我哋更加好明白，其實TVB呢個大家庭已經好難得，因為一定係長江後浪推前浪，能夠保留到幾多舊人喺度呢？」

「其實冇一個藝人可以做到老」 他認為：「TVB已經盡力去做到最好，咁至於係咪年年都好似以前咁工作咁多呢？除住年齡嘅增長，嗰個工作量一定係少嘅，同埋你能夠適應嘅角色亦更加少。由於角色少，你日數自然少，當然工作量就會低咗，但係TVB仍然好大感情去留返大家，我唔知呢個費用能唔能夠養活到自己，起碼喺度佢有返個名，喺出面做嘢比較方便，藝人大家係知嘅。」 對於魯振順表示被Cut Show，曾志偉說：「就算只係得一個騷，起碼仲喺TVB，出到去仲係好多嘢做，至於能唔能夠滿足到每一個藝人，幾時TVB唔要我，其實每一年我自己都喺度諗緊，其實冇一個藝人可以做到老。我諗大家都知道，明白事理就得㗎喇，希望TVB能夠陪住大家成長，去到大家覺得需要離開咪離開囉。」

「百份之八十嘅工作者都喺我哋TVB度」 被問到會否安撫魯振順，他表示：「其實唔淨止我哋TVB，整個行業都係。其實𠵱家電影界開戲，少到嚇死你。好多人都同我講TVB有冇嘢做啊？我哋電影就要轉行喇，我已經揸咗好耐的士、Uber，所以TVB已經係一間仲日日開緊工，仲能夠幫助緊業內有限嘅人數，但能唔能夠照顧晒呢，係無可能㗎。」 曾志偉說：「因為行業最盛行嘅時期，我哋有幾多個電影工作者或者電視工作者？𠵱家有百份之八十嘅工作者都喺我哋TVB度，所以TVB已經承擔緊好大，我自己作為一個藝人，我一定最想照顧返我哋同行，但去面對現實係必然會有人有所得，有人有所失，呢個係冇得講。」