TVB 主持賴彥妤道歉 姜麗文貼與秦沛合照慶祝母親節

姜麗文（Lesley）自少單親家庭成長兼已喪母，多年來都由爸爸秦沛父兼母職照顧，日前，TVB娛樂新聞台主持賴彥妤問到對方如何跟媽咪慶祝母親節？惹來不少網民留言鬧爆賴彥妤未有做功課，問題無禮；問錯問題，賴彥妤自責並即向姜麗文貼文道歉，她寫道：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向Lesley和所有受影響的人致歉，好多謝Lesley嘅支持，實在太窩心了，我會繼續努力，下次做得更好，祝願各位母親節快樂。」