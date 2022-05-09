TVB 主持賴彥妤道歉 姜麗文貼與秦沛合照慶祝母親節

姜麗文（Lesley）自少單親家庭成長兼已喪母，多年來都由爸爸秦沛父兼母職照顧，日前，TVB娛樂新聞台主持賴彥妤問到對方如何跟媽咪慶祝母親節？惹來不少網民留言鬧爆賴彥妤未有做功課，問題無禮；問錯問題，賴彥妤自責並即向姜麗文貼文道歉，她寫道：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向Lesley和所有受影響的人致歉，好多謝Lesley嘅支持，實在太窩心了，我會繼續努力，下次做得更好，祝願各位母親節快樂。」
姜麗文大方回應不介懷
至於，姜麗文亦未有介懷，回覆表示：「OMG唔好傻啦！你冇做錯嘢。」更為對方送上鼓勵，非常大方。昨日母親節，姜麗文便在社交網分享了與秦沛慶祝母親節的合照，相中見她攬實爸爸，笑容燦爛，同場更有哥哥姜文杰，非常溫馨，她以英文寫道：「祝所有不同類型的母親母親節快樂！ 媽媽、祖母、繼母、單身父親！！我們愛你，欣賞你！！ 」
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