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娛樂
2023-09-26 11:00:10

TVB「御用丫鬟」陳思齊41歲出席婚宴童顏依然 曾傳整容失敗(有圖)

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TVB「御用丫鬟」陳思齊曾傳整容失敗 41歲出席婚宴童顏依然(有圖)

TVB「御用丫鬟」陳思齊曾傳整容失敗 41歲出席婚宴童顏依然(有圖)

TVB「御用丫鬟」之稱嘅陳思齊（原名：陳凱怡）離開TVB多年，轉行做音樂治療及香薰按摩師，久未露面嘅佢近日出席落選港姐好友梁麗瑩（Davily）嘅婚宴，雖然已經踏入41 歲，但依然保養得宜。

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陳思齊喺社交網站上載梁麗瑩婚宴嘅相片，並留言話：「感謝妳的邀請，有幸見證妳既幸福時刻，又可以借個機會見見啲舊朋友，愛你喲～睇下我滿載而歸，就知一對新人花左幾多心思，同大家感情有幾好，姊妹的愛有多狠，嚮全名出去搶花球。我唔尷尬。我唔尷尬。我唔尷尬。有些事與我無緣，你們就別替我急喇！其他合照去晒邊呀！」當日佢穿藍白色連身裙、戴上圓框眼鏡出席婚宴，睇落依然童顏，保養得宜！

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參選2000年香港小姐 被稱翻版朱玲玲

陳思齊於2000年參加香港小姐競選，當時被傳媒睇高一線，更被封為「翻版朱玲玲」，可惜佢最後因為「朱玲玲係邊個？」一句令佢大熱倒灶。陳思齊加入TVB後，拍攝電過唔少電視劇集，例如《皆大歡喜》、《公主嫁到》、《律政新人王》及《巨輪》等等。由於陳思齊弱質纖纖，又有一種楚楚可憐嘅感覺，大多數都係做丫鬟角色，因此有TVB「御用丫鬟」之稱。去到2013年，佢轉投香港電視曾參演劇集《大眾情性》，之後香港電視不獲發牌，最終陳思齊退出娛樂圈轉行做香薰按摩生意。上年，佢驚喜出山拍攝ViuTV劇集《冥冥之中》飾演人口控制公司職員，戲份唔算多，仍然被網民一眼認出。

陳思齊多年嚟喺演藝事業上未算突出，不過喺2013年曾傳出佢整容，令佢備受關注。當年有傳她整容失敗，原來擔任美容院代言人，傳打了兩針透明質酸針，脫俗氣質不再，好彩透明質酸會被皮膚吸收及分解。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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